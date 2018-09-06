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Дзюба – о своем росте: «Высокий рост у парня – это круто»

6 сентября 2018, 11:17
11

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба видит только плюсы в своем высоком росте, который составляет 196 сантиметров.

– Артем, ты очень высокий. Какие плюсы и минусы своего роста ты можешь назвать?

– Плюсы я вижу во всем. Я очень счастлив, что я высокий. Хотя, когда сегодня приходили волейболисты, я почувствовал себя карликом. Минусы – иногда в самолете бывает мало места, когда очень маленькое пространство, то ногам вообще некуда деваться. А плюсы – во всем. Высокий рост у парня – это круто.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Asbjorn
1536222497
Очень интересная информация(нет).
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Рубик Докоян
1536222968
Главное, что высокий рост коррелирует с высоким интеллектом, ( научно доказанный факт ) а все остальные бытовые неудобства можно пережить...
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Жёлто-синий
1536229027
Главное чтобы не мешало играть.а так лучшие футболисты не очень высокого роста
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BANNIKOV1970
1536238922
ну всё звиздец, сам себя зализал со всех сторон
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olegbrankov
1536239434
Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут --- https://nnna.ru/mblog
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zigbert
1536241519
Сплошные плюсы и звезды вокруг.
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Т34
1536243633
Есди бы к этому росту ещё и ума приложить, тогда было бы круто.
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APchelov
1536250568
Хороший рост, хорошая зарплата...
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nik55
1536299141
и громко падает
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