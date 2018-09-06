Дзюба – о своем росте: «Высокий рост у парня – это круто»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба видит только плюсы в своем высоком росте, который составляет 196 сантиметров.

– Артем, ты очень высокий. Какие плюсы и минусы своего роста ты можешь назвать?

– Плюсы я вижу во всем. Я очень счастлив, что я высокий. Хотя, когда сегодня приходили волейболисты, я почувствовал себя карликом. Минусы – иногда в самолете бывает мало места, когда очень маленькое пространство, то ногам вообще некуда деваться. А плюсы – во всем. Высокий рост у парня – это круто.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!