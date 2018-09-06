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    Дзюба – о своем росте: «Высокий рост у парня – это круто»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба видит только плюсы в своем высоком росте, который составляет 196 сантиметров.

    – Артем, ты очень высокий. Какие плюсы и минусы своего роста ты можешь назвать?

    – Плюсы я вижу во всем. Я очень счастлив, что я высокий. Хотя, когда сегодня приходили волейболисты, я почувствовал себя карликом. Минусы – иногда в самолете бывает мало места, когда очень маленькое пространство, то ногам вообще некуда деваться. А плюсы – во всем. Высокий рост у парня – это круто.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: YouTube

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    06.09.2018 11:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8028

      nik55 7 сентября 2018, 08:45

      и громко падает

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 6 сентября 2018, 19:16

      Хороший рост, хорошая зарплата...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 6 сентября 2018, 17:20

      Есди бы к этому росту ещё и ума приложить, тогда было бы круто.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 16:45

      Сплошные плюсы и звезды вокруг.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:10

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут --- https://nnna.ru/mblog

      -2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 6 сентября 2018, 16:02

      ну всё звиздец, сам себя зализал со всех сторон

      4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 сентября 2018, 13:17

      Главное чтобы не мешало играть.а так лучшие футболисты не очень высокого роста

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 11:36

      Главное, что высокий рост коррелирует с высоким интеллектом, ( научно доказанный факт ) а все остальные бытовые неудобства можно пережить...

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Рубик Докоян 6 сентября 2018, 12:38

      В случае с Дзюбой этот факт дал осечку

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 6 сентября 2018, 18:41

      Бывает, тут 100% гарантии нет... )))

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 сентября 2018, 11:28

      Очень интересная информация(нет).

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