УЕФА следит за политической ситуацией, но продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

В УЕФА прокомментировали информацию, согласно которой международная организация Sport for all подготовила к руководству союза обращение с просьбой не разводить российские и украинские клубы при жеребьевке еврокубков.

Как заявили в пресс-службе, действующие правила останутся неизменными на предстоящей жеребьевке Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кроме российских и украинских команд в одной группе по политическим причинам не смогут сыграть клубы из Азербайджана и Армении, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара.

При этом в УЕФА подчеркнули, что продолжают внимательно следить за политической ситуацией и отношениями между всеми упомянутыми странами и совместно с ФИФА держат постоянный контакт с футбольными федерациями этих государств.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени. Жеребьевка Лиги Европы пройдет в пятницу, 31 августа. Начало – в 14:00.