Газизов: «Еще недавно было сложно представить, что «Рейнджерс» приедет к нам в Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сравнил свой клуб с «Рейнджерс».

«Думаю, приезд «Рейнджерс» в Уфу доставит нашим болельщикам большое удовольствие. Это поистине большой клуб с богатой историей. Еще недавно было сложно представить, что они приедут к нам играть за право выхода в групповую стадию Лиги Европы. Но сейчас это происходит здесь, наяву, и эмоции от этого очень позитивные.

Можно, конечно, провести аналогию между нашими клубами, но это не совсем правильно. «Рейнджерс» – это огромная история. Несмотря на то что команда пережила за последние несколько лет, ее просто так не сотрешь.

Клубы всегда базируются на истории и болельщиках, а это у шотландской команды невозможно отнять никакими финансовыми проблемами. Они молодцы, что за такой короткий срок решили все свои проблемы и вновь вернулись в элиту», – заявил Газизов.

Ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 30 августа, в 17:00 по московскому времени. Результат первой встречи – 0:1.