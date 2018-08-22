Бутенко: «Поддерживаю идею запрета на критику работы судей»

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко поддержал предложение о запрете критики в адрес футбольных арбитров в чемпионате России. С этой идеей ранее выступил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

«Прежде всего я поддерживаю идею Егорова. Разве что я бы не называл это запретом критики. Необходимо проводить воспитание футбольного сообщества, а это станет одним из первых шагов на пути к строительству храма уважения к арбитрам. Без них спорта не будет.

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после матча с ЦСКА сказал, что судья Безбородов перечеркнул работу тысячи людей. Но при этом он не упоминает, что футболисты команды не забивают мячи, пропускают. Разве игроки не допускают ошибки? При этом спортсменов немного пожурили и остановились на этом, а в случае с членами судейского корпуса все доходит до оскорблений», – заявил Бутенко.