Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бутенко: «Поддерживаю идею запрета на критику работы судей»

    Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко поддержал предложение о запрете критики в адрес футбольных арбитров в чемпионате России. С этой идеей ранее выступил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

    «Прежде всего я поддерживаю идею Егорова. Разве что я бы не называл это запретом критики. Необходимо проводить воспитание футбольного сообщества, а это станет одним из первых шагов на пути к строительству храма уважения к арбитрам. Без них спорта не будет.

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после матча с ЦСКА сказал, что судья Безбородов перечеркнул работу тысячи людей. Но при этом он не упоминает, что футболисты команды не забивают мячи, пропускают. Разве игроки не допускают ошибки? При этом спортсменов немного пожурили и остановились на этом, а в случае с членами судейского корпуса все доходит до оскорблений», – заявил Бутенко.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2018 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 12:45

      Боятся критики не стоит ,если она конструктивная и не содержит оскорблений.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:42

      насчет того что оскорблений не должно быть согласен. но насчет запрета на справедливую и объективную критику нет. тем более наказание для них не суровые от начальства. а должны быть строже чтобы они делали определенные выводы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 августа 2018, 18:12

      Теперь судьи могут творить на поле что хотят и им слова не скажи! А Бутенко и Егоров будут раздавать отличные оценки за судейство! Программу свисток убрали, запрет на недовольство работы судей введут, где демократия? Где свобода слова? Где правда и справедливость?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 22 августа 2018, 16:08

      Запретить критиковать врачей,
      Работников ЖЭКа, учителей...
      А разрешить критиковать депутатов Государственной Думы.
      Думай...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 22 августа 2018, 15:55

      Ненормальные люди, фидбэк любой полезен, без него вообще развития никакого не будет, не будет работы над ошибками, если не указать на эти ошибки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 22 августа 2018, 15:41

      *** вам... вас вообще надо на пресс-конференцию выводить с детальным разбором и ответами на все вопросы.... а то устроили бардак и продажность... жопосвисты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      momentofox 22 августа 2018, 15:26

      Я против !!! Судья должен знать кто он такой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 августа 2018, 15:01

      А почему Бутенко и другие чиновники РФС не поддерживают идею БОРЬБЫ с судейскими скандалами???
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство.
      Чиновники РФС боятся устанавливать систему, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в нашем футболе.
      Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления.
      Лапочкин Краснодар ЗАСУДИЛ в 4-м туре!
      Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ,
      Вот вам КРУГОВОРОТ коррупционных денег в нашем футболе.
      Они ДОВОЛЬНЫ и смеются, а на команды и работу тренеров им ГЛУБОКО и ХАМСКИ наплевать.
      Судья Лапочкин судил согласно ЦЕНЫ вопроса и помог Спартаку УКРАСТЬ три очка у Краснодара.
      В Европе Спартак проваливает, а в чемпионате России идёт впереди, потому что судьи работают под заказ!
      Спартак выезжает только за счёт скандальной работы судей.
      Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ!
      Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR. СРОЧНО!
      Кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Егоров ничем не отличается от Будогосского.
      Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ.
      Половину судей надо отстранять и назначать новых.
      Пока такие, как Егоров рулят, ЧЕСТНОГО судейства не будет.
      Как только Будогосского отстранили, так сразу Егоров начал с судейских скандалов.
      Им нет конца.
      С судейством надо разбираться!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > amazonaws 22 августа 2018, 15:43

      приглашать зарубежных! в Узбекистане, Казахстане есть квалифицированные рефери, думаю дешевле наших раз в несколько! Или из Европы именитых звать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 августа 2018, 14:33

      проходили уже это в 2000х, когда нельзя было даже обсуждать их работу... так они тогда полный беспредел творили....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 14:31

      Оскорблять конечно не дело, но у меня вопрос, а давно ли господа Бутенко с Егоровым были у психиатра? Запретить критику... Да у нас даже первых лиц государства критикуют, а эти ... хотят быть неприкасаемыми.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Фотон 22 августа 2018, 14:33

      Кто критикует первых лиц государства??)) Это теперь под запретом..как и друзей и родственников первых лиц государства ..))))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11