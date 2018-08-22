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  • Бутенко: «Поддерживаю идею запрета на критику работы судей»

Бутенко: «Поддерживаю идею запрета на критику работы судей»

22 августа 2018, 12:37
27

Член судейского комитета РФС Андрей Бутенко поддержал предложение о запрете критики в адрес футбольных арбитров в чемпионате России. С этой идеей ранее выступил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

«Прежде всего я поддерживаю идею Егорова. Разве что я бы не называл это запретом критики. Необходимо проводить воспитание футбольного сообщества, а это станет одним из первых шагов на пути к строительству храма уважения к арбитрам. Без них спорта не будет.

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после матча с ЦСКА сказал, что судья Безбородов перечеркнул работу тысячи людей. Но при этом он не упоминает, что футболисты команды не забивают мячи, пропускают. Разве игроки не допускают ошибки? При этом спортсменов немного пожурили и остановились на этом, а в случае с членами судейского корпуса все доходит до оскорблений», – заявил Бутенко.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига
Комментарии (27)
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Zenmaster
1534931184
А я нет !!! Предлагаю внести уголовную ответственность !!!
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Рубик Докоян
1534931381
Оскорблять никого нельзя, но критиковать аргументированно и конструктивно судей надо. Иначе вы себе памятник нерукотворный воздвигните при жизни, неподсудные вы наши...
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Путник 13
1534931802
Сразу видно что член...вот такие члены делают из России страну запретов и диктатуры ..и всё под благородными лозунгами..
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zatonn
1534932535
И критиковать уже нельзя. Слезай, приехали. Что хочу, то ворочу, а тебе и слова не скажи. Молодцы
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vladik12
1534935640
Давно пора. Достали дилетанты в области судейства (игрочки, тренеришки) высказывать свои левые мнения.
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amazonaws
1534939304
А почему Бутенко и другие чиновники РФС не поддерживают идею БОРЬБЫ с судейскими скандалами??? Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. Чиновники РФС боятся устанавливать систему, потому что она нанесёт СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в нашем футболе. Левников просто ВНАГЛУЮ посадил Анжи на свисток, карточки, удаления. Лапочкин Краснодар ЗАСУДИЛ в 4-м туре! Судьи делятся с нужными людьми, чтобы их ОТМАЗЫВАЛИ и назначали по-новой СКАНДАЛИТЬ, Вот вам КРУГОВОРОТ коррупционных денег в нашем футболе. Они ДОВОЛЬНЫ и смеются, а на команды и работу тренеров им ГЛУБОКО и ХАМСКИ наплевать. Судья Лапочкин судил согласно ЦЕНЫ вопроса и помог Спартаку УКРАСТЬ три очка у Краснодара. В Европе Спартак проваливает, а в чемпионате России идёт впереди, потому что судьи работают под заказ! Спартак выезжает только за счёт скандальной работы судей. Такие деньги, нашим арбитрам, не снились даже в самом кошмарном СНЕ! Надо СРОЧНО устанавливать систему VAR. СРОЧНО! Кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19? Угадайте с 1-го раза. Правильно! Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат. Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате! Егоров ничем не отличается от Будогосского. Отмазывает скандалистов вместо того, чтобы их ОТСТРАНЯТЬ. Половину судей надо отстранять и назначать новых. Пока такие, как Егоров рулят, ЧЕСТНОГО судейства не будет. Как только Будогосского отстранили, так сразу Егоров начал с судейских скандалов. Им нет конца. С судейством надо разбираться!
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subbotaspartak
1534943329
Запретить критиковать врачей, Работников ЖЭКа, учителей... А разрешить критиковать депутатов Государственной Думы. Думай...
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Serjoga
1534950764
Теперь судьи могут творить на поле что хотят и им слова не скажи! А Бутенко и Егоров будут раздавать отличные оценки за судейство! Программу свисток убрали, запрет на недовольство работы судей введут, где демократия? Где свобода слова? Где правда и справедливость?
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OfaZavr
1534952569
насчет того что оскорблений не должно быть согласен. но насчет запрета на справедливую и объективную критику нет. тем более наказание для них не суровые от начальства. а должны быть строже чтобы они делали определенные выводы.
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zigbert
1535017518
Боятся критики не стоит ,если она конструктивная и не содержит оскорблений.
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