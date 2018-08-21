Поляк Стефански обслужит матч «Рейнджерс» с «Уфой»

Названа бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Уфой».

Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским будет работать на этой встрече. Помогать ему будут Марчин Бонек, Давид Голис. Четвертый арбитр – Збигнев Добрынин.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс» 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится 30 августа в Уфе.