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    Поляк Стефански обслужит матч «Рейнджерс» с «Уфой»

    Названа бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Уфой».

    Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским будет работать на этой встрече. Помогать ему будут Марчин Бонек, Давид Голис. Четвертый арбитр – Збигнев Добрынин.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Рейнджерс» – «Уфа» пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс» 23 августа, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится 30 августа в Уфе.

    Источник: УЕФА

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    21.08.2018 11:04
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +152

      sampos 23 августа 2018, 16:25

      Это 12 игрок "Рейдеров".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 августа 2018, 20:29

      Это плохо. Все спорные моменты будут в пользу Рейнджерс

      1
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