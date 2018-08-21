Витсель: «Счастлив забить в дебютном матче за «Боруссию»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель отметился забитым голом в матче 1/32 финала Кубка Германии с «Гройтер Фюрт». Для него эта игра стала дебютом в новом клубе.

«Счастлив, что забил в моем дебютном матче за «Боруссию». Я благодарен фанатам за поддержку, теперь мы готовимся к воскресенью», – написал Витсель в твиттере.

Витсель перешел в «Боруссию» из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» этим летом. Всего хавбек провел за китайский клуб 47 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.