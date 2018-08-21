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    Витсель: «Счастлив забить в дебютном матче за «Боруссию»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель отметился забитым голом в матче 1/32 финала Кубка Германии с «Гройтер Фюрт». Для него эта игра стала дебютом в новом клубе.

    «Счастлив, что забил в моем дебютном матче за «Боруссию». Я благодарен фанатам за поддержку, теперь мы готовимся к воскресенью», – написал Витсель в твиттере.

    Витсель перешел в «Боруссию» из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» этим летом. Всего хавбек провел за китайский клуб 47 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    21.08.2018 07:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 1 ноября 2018, 00:41

      K P A C A B A

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 августа 2018, 13:10

      а кто-то говорил, что китай - кладбище талантов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 12:39

      Молодец Аксель.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 21 августа 2018, 09:31

      Это лучшее для футболиста отметиться в дебютном матче

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 21 августа 2018, 09:18

      Красавчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 августа 2018, 08:07

      Никогда не понимал этого футболиста в игре,но тем не менее удачи ему...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 21 августа 2018, 07:52

      Почему он показывает албанский флаг? :)

      3
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