«Тоттенхэм» сыграет на новом стадионе не раньше февраля

Руководство «Тоттенхэма» перенесло дату сдачи нового стадиона, сообщило Independent.

По информации издания, на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» не решена проблема безопасности, в связи с чем сдача объекта откладывается. Изначально предполагалось, что «шпоры» откроют новую арену 27 августа матчем резервной команды клуба и резервистов «Брайтона».

Согласно источнику, стадион вместимостью в 62 тысячи зрителей будет недоступен как минимум до февраля 2019 года.

С 1899 года по май 2017 лондонский клуб выступал на «Уайт Харт Лейн», после чего стадион снесли для постройки нового. На данный момент лондонский клуб арендует «Уэмбли».