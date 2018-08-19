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    «Тоттенхэм» сыграет на новом стадионе не раньше февраля

    Руководство «Тоттенхэма» перенесло дату сдачи нового стадиона, сообщило Independent.

    По информации издания, на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» не решена проблема безопасности, в связи с чем сдача объекта откладывается. Изначально предполагалось, что «шпоры» откроют новую арену 27 августа матчем резервной команды клуба и резервистов «Брайтона».

    Согласно источнику, стадион вместимостью в 62 тысячи зрителей будет недоступен как минимум до февраля 2019 года.

    С 1899 года по май 2017 лондонский клуб выступал на «Уайт Харт Лейн», после чего стадион снесли для постройки нового. На данный момент лондонский клуб арендует «Уэмбли».

    Источник: Independent.co.uk

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    19.08.2018 16:50
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