Песков: «А кто выиграл? «Зенит»? Ну, слава Богу»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порадовался победе «Зенита» в матче квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1).

«А кто выиграл? «Зенит» выиграл? Ну, слава Богу», – заявил Песков.

При этом он не стал комментировать слова главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко, который сказал, что петербуржцы обыграли его команду за счет подач, штрафных и «Газпрома».

«Я не хотел бы никак вот в эти дискуссии влезать. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», – добавил Песков.