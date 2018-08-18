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    Песков: «А кто выиграл? «Зенит»? Ну, слава Богу»

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порадовался победе «Зенита» в матче квалификационного раунда Лиги Европы с минским «Динамо» (8:1).

    «А кто выиграл? «Зенит» выиграл? Ну, слава Богу», – заявил Песков.

    При этом он не стал комментировать слова главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко, который сказал, что петербуржцы обыграли его команду за счет подач, штрафных и «Газпрома».

    «Я не хотел бы никак вот в эти дискуссии влезать. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», – добавил Песков.

    Источник: Р-Спорт

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    18.08.2018 10:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 августа 2018, 15:07

      Как всегда юморит. Ничего нового, так как привычно уклоняется от неудобных вопросов. Тем более если не он, то жена то точно смотрела матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 18 августа 2018, 13:42

      Что этот бомбящий тренер, что Лукашенко после первого матча... Чего на холопов внимание обращать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 18 августа 2018, 13:23

      Только у слабого тренера виноваты все, кроме игроков, и его самого.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 августа 2018, 12:16

      Тут рупь летит кувырком, а они со всякими глупостями лезуть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 18 августа 2018, 10:53

      Фамилия говорящая: Пёсков... от слова Пёс!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Krd123 > Diter Bolen 18 августа 2018, 17:09

      Эй индеец))) нашёл зацепу))) С псом в первую очередь ассоциируешься у меня ты, а не все) Скулишь как псина со своей краиной и обсераешь всех не в тему))) Ну Пескова тоже с псом сравнил, на тебя чем то похож, тоже скулит)) А так собака это ты, за тобой погоняло забито) Попрошу не путать ху..плёт!

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 18 августа 2018, 10:44

      Ну да, не в курсе парень типа был)))
      Обстановку не хочет своими высказываниями с батькой накалять)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 августа 2018, 10:28

      Бог здесь не причём.

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