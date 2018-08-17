Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перес вновь готов купить Неймара за 300 миллионов

    «Реал» не утратил интереса к нападающему «ПСЖ» Неймару.

    Мадридцы ищут замену перешедшему в «Ювентус» Криштиану Роналду и бразилец – один из кандидатов.

    Президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить за 26-летнего футболиста 300 миллионов евро.

    Сделка может стать вероятной из-за давления на парижан со стороны УЕФА в связи с возможным нарушением ими правил финансового фэйр-плей. При этом сам «ПСЖ» не хочет отпускать форварда.

    Неймар перешел во французский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 18 августа 2018, 09:56

      похоже на агонию))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 17 августа 2018, 21:54

      очередная утиная история.по сотому кругу вокруг одного и того же господина.давно пора разнообразить свои фантазии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 20:41

      Сейчас пожалуй поздно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 августа 2018, 19:04

      Как можно легенду(Роналду) за 100 продать,и в три раза дороже отдать за симулянта !?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 17 августа 2018, 17:41

      Купите всех аргентинцев из Зенита. Отдадут за меньшие деньги)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 17 августа 2018, 17:37

      Реал уже провал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 16:57

      Не, не верю. В лучшем случае, следующим летом. Неймар не стоит 300, а ПСЖ его будет держать в команде до последнего.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11