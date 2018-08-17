Перес вновь готов купить Неймара за 300 миллионов

«Реал» не утратил интереса к нападающему «ПСЖ» Неймару.

Мадридцы ищут замену перешедшему в «Ювентус» Криштиану Роналду и бразилец – один из кандидатов.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов заплатить за 26-летнего футболиста 300 миллионов евро.

Сделка может стать вероятной из-за давления на парижан со стороны УЕФА в связи с возможным нарушением ими правил финансового фэйр-плей. При этом сам «ПСЖ» не хочет отпускать форварда.

Неймар перешел во французский клуб из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.