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    Канделаки будет официальным представителем Ла Лиги в России

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки будет первым официальным представителем Ла Лиги в России.

    Ла Лига пригласила россиянку и других знаменитостей из 21 страны для участия в своей международной кампании «Feel the heartbeat» («Почувствуй сердцебиение»). Кроме того, Канделаки получит право один день вести официальный аккаунт Ла Лиги в инстаграме.

    «В этом году Россия прошла экзамен большим футболом. И надо сказать, сдала этот экзамен на отлично! И я здесь говорю не об атмосфере и энергетике этой прекрасной игры.

    На стадионы по всей стране массово пришла женская аудитория. Доля женского телесмотрения футбола измелилась драматически.

    Иметь возможность представить Ла Лигу в России, безусловно, большая честь для меня. Для испанцев футбол больше чем игра – это образ жизни и настоящая семейная традиция.

    Я покажу российской аудитории то, что остается за кадром, покажу, что футбол может быть не только мужским праздником спорта. Следите за трансляцией в моем инстаграме», – сказала Канделаки.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Sports.ru

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    17.08.2018 13:49
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +10

      Всем хорошего настроения 17 августа 2018, 18:19

      Тина иди к нам тренером в Динамо Брест (главным). Канделаки(тренер) + Марадона(президент) фантастический дуэт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 17:32

      Все, пися рулю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 17 августа 2018, 17:03

      "Я покажу российской аудитории то, что остается за кадром..." Мы видим, что за кадром остаются игры наших лидеров РПЛ, скоТИНА.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      BRAZILES 17 августа 2018, 16:56

      показвыай России --------только на своих платных каналах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      BRAZILES 17 августа 2018, 16:55

      показывай -----только на своих платных каналах

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Żak_Stanislavskiy 17 августа 2018, 16:36

      Шаболда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 16:27

      Только у нас такая как Канделаки может быть связана с футболом, да и вообще со спортом. По большому счёту, она светская львица, отчасти шоу*Гёрл*, (а то же *мен* не напишешь вроде как) и всё на этом. Ведущая из неё посредственная - есть неплохая внешность и умение тараторить. Куда там в футбол лезть.
      Достаточно посмотреть парочку спортивных передач/каналов из Европы, чтобы понять, какое у нас донное ТВ, во всём - от показа матчей, до обзоров, аналитики и прочих передач. А потом удивляются, почему у нас такие копейки стоят телеправа. А кому они нужны? Одни играют в унылый футбол, а другие не умеют его показывать и о нём рассказывать.
      От этого ролика плеваться хочется.

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 17 августа 2018, 16:24

      Сочувствую Ла Лиге

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Viper for CSKA 17 августа 2018, 16:28

      Ла Лиге пофиг. Они выбрали по "обёртке" Канделаки. Это нам её теперь слушать, а не испанцам.

      3
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      Рейтинг: +309

      Ден71 17 августа 2018, 16:20

      Ну все же действительно хорошо,что не Бузова или Собчак)))))))))

      0
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 17 августа 2018, 16:11

      Тьфу на неё ещё раз...

      3
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