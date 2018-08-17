Канделаки будет официальным представителем Ла Лиги в России

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки будет первым официальным представителем Ла Лиги в России.

Ла Лига пригласила россиянку и других знаменитостей из 21 страны для участия в своей международной кампании «Feel the heartbeat» («Почувствуй сердцебиение»). Кроме того, Канделаки получит право один день вести официальный аккаунт Ла Лиги в инстаграме.

«В этом году Россия прошла экзамен большим футболом. И надо сказать, сдала этот экзамен на отлично! И я здесь говорю не об атмосфере и энергетике этой прекрасной игры.

На стадионы по всей стране массово пришла женская аудитория. Доля женского телесмотрения футбола измелилась драматически.

Иметь возможность представить Ла Лигу в России, безусловно, большая честь для меня. Для испанцев футбол больше чем игра – это образ жизни и настоящая семейная традиция.

Я покажу российской аудитории то, что остается за кадром, покажу, что футбол может быть не только мужским праздником спорта. Следите за трансляцией в моем инстаграме», – сказала Канделаки.