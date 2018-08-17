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  • Канделаки будет официальным представителем Ла Лиги в России

Канделаки будет официальным представителем Ла Лиги в России

17 августа 2018, 13:49
33

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки будет первым официальным представителем Ла Лиги в России.

Ла Лига пригласила россиянку и других знаменитостей из 21 страны для участия в своей международной кампании «Feel the heartbeat» («Почувствуй сердцебиение»). Кроме того, Канделаки получит право один день вести официальный аккаунт Ла Лиги в инстаграме.

«В этом году Россия прошла экзамен большим футболом. И надо сказать, сдала этот экзамен на отлично! И я здесь говорю не об атмосфере и энергетике этой прекрасной игры.

На стадионы по всей стране массово пришла женская аудитория. Доля женского телесмотрения футбола измелилась драматически.

Иметь возможность представить Ла Лигу в России, безусловно, большая честь для меня. Для испанцев футбол больше чем игра – это образ жизни и настоящая семейная традиция.

Я покажу российской аудитории то, что остается за кадром, покажу, что футбол может быть не только мужским праздником спорта. Следите за трансляцией в моем инстаграме», – сказала Канделаки.

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Публикация от text (@tina_kandelaki)

Источник: Sports.ru
Испания. Примера Канделаки Тина
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1534504057
А Канделаки поздравляю. Через лет 10 можно и в министры строительства пойти.
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Дима Цэ
1534504237
Подшкурная мадам...
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С-Пб on-line
1534504862
Куда ты лезешь
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mihail200606
1534505172
Исчезни уже куда нибудь...
Ответить
Боцман59rus
1534505580
#похер.
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Project Бабангида
1534506359
наверно из за тог что, есть лёгкое сходство с Пенелопой Крус и Нелли Фуртадо. ну а так обычная профура, трущаяся возле элитных особ
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Бабушка Зильзиля
1534507003
И Бузову в рейтузах туда же))
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zigbert
1534510631
Чем показывать всякую ерунду ,лучше бы организовала трансляцию матчей Ла Лиги.
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Cules2013
1534512469
Только у нас такая как Канделаки может быть связана с футболом, да и вообще со спортом. По большому счёту, она светская львица, отчасти шоу*Гёрл*, (а то же *мен* не напишешь вроде как) и всё на этом. Ведущая из неё посредственная - есть неплохая внешность и умение тараторить. Куда там в футбол лезть. Достаточно посмотреть парочку спортивных передач/каналов из Европы, чтобы понять, какое у нас донное ТВ, во всём - от показа матчей, до обзоров, аналитики и прочих передач. А потом удивляются, почему у нас такие копейки стоят телеправа. А кому они нужны? Одни играют в унылый футбол, а другие не умеют его показывать и о нём рассказывать. От этого ролика плеваться хочется.
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polt
1534514632
"Я покажу российской аудитории то, что остается за кадром..." Мы видим, что за кадром остаются игры наших лидеров РПЛ, скоТИНА.
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