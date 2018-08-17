Дзюба: «Слова Лукашенко о «Зените»? Батьку мы уважаем! Белорусы все-таки наши братья»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского«Динамо» (8:1).

– Что было в раздевалке перед выходом команды на поле?

– Мы всегда друг с другом разговариваем. Постепенно у нас команда появляется – это самое главное. Это дорого стоит. Поддержка всех – нас не 11, нас 25 и тренерский штаб, мы все друг за дружку.

– Лукашенко говорил про «распальцовку» игроков «Зенита»: что приехали такие все…

– Батьку мы уважаем! Он хороший. И белорусы все-таки наши братья. Я почти каждому пожал руку, потому что они сражались.

В целом фон такой был: многие болельщики раздухарились, и Батька так сказал… Хорошо, что мы все доказали.

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!