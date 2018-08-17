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    Дзюба: «Слова Лукашенко о «Зените»? Батьку мы уважаем! Белорусы все-таки наши братья»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского«Динамо» (8:1).

    – Что было в раздевалке перед выходом команды на поле?

    – Мы всегда друг с другом разговариваем. Постепенно у нас команда появляется – это самое главное. Это дорого стоит. Поддержка всех – нас не 11, нас 25 и тренерский штаб, мы все друг за дружку.

    – Лукашенко говорил про «распальцовку» игроков «Зенита»: что приехали такие все…

    – Батьку мы уважаем! Он хороший. И белорусы все-таки наши братья. Я почти каждому пожал руку, потому что они сражались.

    В целом фон такой был: многие болельщики раздухарились, и Батька так сказал… Хорошо, что мы все доказали.

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.08.2018 01:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +29

      mpp-111 17 августа 2018, 11:41

      Тема жжёт, как всегда. А батьку нечего жалеть. Ну сказал глупость, с кем не бывает.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:03

      правильно, зачем что-то плохое говорить главное мы на поле им все сказали и показали. пусть делают выводы))

      4
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 17 августа 2018, 10:31

      Дипломат))) Молодца...

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 17 августа 2018, 09:53

      Дзюбе встряска с непопаданием в состав в Зените и аренда в Арсенал дала хороший импульс - он лидер не только в сборной,но и в клубе - прогресс налицо.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 09:26

      Дзюба: «Батьку мы уважаем, но свои слова пусть поместит в задний проход»

      5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 августа 2018, 08:49

      Батька молодец, воодушевил Зенит словами про четвереньки...)))

      4
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 17 августа 2018, 07:40

      Артем просто неузнаваем после ЧМ, желаю оставаться на таком уровне как можно дольше!)

      9
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 августа 2018, 07:37

      Красава Тема

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 07:37

      Батьке и его сынкам наука будет, чтобы меньше ля-ля нелицеприятных о соперниках говорили. Вот питерской волной и накрыло их... )))

      9
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 17 августа 2018, 07:18

      Как приятно смотреть когда Дзюба улыбается когда дает интервью, при Манчини он грустный всегда какой то был

      3
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