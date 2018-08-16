Корреа: «Хотели победить в Суперкубке УЕФА, кто бы ни был в соперниках»

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа рассчитывает, что победа в Суперкубке УЕФА над «Реалом» придаст положительный настрой команде на весь сезон.

«Мы очень рады завоеванию этого трофея. Это был финал, и мы хотели победить в нем, кто бы ни был у нас в соперниках.

Эта победа придаст нам уверенности. Надеемся, этот сезон сложится для нас успешно».

Матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Атлетико» завершился со счетом 2:4 в дополнительное время.

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