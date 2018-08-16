«Атлетико» догнал по количеству Суперкубков «Ливерпуль» и «Аякс». Выше только «Барселона», «Милан» и «Реал»

Накануне состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

Этот розыгрыш трофея стал 43-м в истории. Для «Атлетико» победа в Суперкубке стала третьей в истории клуба. Ранее им это уже удавалось сделать в 2010-м и 2012-м годах.

Благодаря этому «Атлетико» догнал по количеству трофеев «Ливерпуль» и «Аякс». Выше этих команд «Барселона» и «Милан» (по 5 кубков), а также «Реал» (4 титула).