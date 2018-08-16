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    «Атлетико» догнал по количеству Суперкубков «Ливерпуль» и «Аякс». Выше только «Барселона», «Милан» и «Реал»

    Накануне состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

    Этот розыгрыш трофея стал 43-м в истории. Для «Атлетико» победа в Суперкубке стала третьей в истории клуба. Ранее им это уже удавалось сделать в 2010-м и 2012-м годах.

    Благодаря этому «Атлетико» догнал по количеству трофеев «Ливерпуль» и «Аякс». Выше этих команд «Барселона» и «Милан» (по 5 кубков), а также «Реал» (4 титула).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 08:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 10:00

      Заслуга в этом Симеоне ,высока.

      5
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 16 августа 2018, 09:52

      Атлетико и Симеоне респект,молодцы!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 августа 2018, 09:31

      Печалька для Ливерпуля. Клоппу нужно взять Суперкубок через год. Но вот загвоздка - они не как Атлетико, по ЛЕ не прокатывают, а на ЛЧ много желающих, такого шанса как в этом году больше не будет...

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 16 августа 2018, 08:19

      Симеоне это, конечно, не человек...из какого сплава металла он сделан...он делает невозможное - превращает клуб среднего полета в Суперклуб голыми руками.

      1
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      ...
      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > Maxi_7 16 августа 2018, 08:45

      С каких это пор клуб Атлетико Мадрид стал клубом среднего полета? Почитайте историю, они и до Симеоне были неплохи, а теперь и вообще стоят больше чем Реал.

      3
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Serg54-45 16 августа 2018, 09:36

      Вот именно были не плохи - уровень Валенсии, Севильи и т.п., а теперь Атлетико действительно суперклуб, без всяких оговорок!

      2
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Serg54-45 16 августа 2018, 09:37

      Да были хороши, а когда это было? Или мы Ноттингем Форест, Селтик, Марсель и Црвену Звезду тоже будем к грандам относить сейчас, они вообще выигрывали Лигу Чемпионов...
      Когда Симеоне принимал Атлетико это был абсолютный середняк, который болтался около 5-6 и ниже мест.
      Не стоит умолять заслуг выдающегося тренера, хотя понимаю, что многим болельщикам других команд(проигравших) этого хотелось бы.

      1
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > Maxi_7 16 августа 2018, 13:10

      13 мая 2010 года в напряжённом и упорном матче с «Фулхэмом» на стадионе «Гамбург Арена» в немецком городе Гамбург «Атлетико» выиграл со счетом 2:1 в дополнительное время и тем самым стал первым обладателем обновленного турнира Лиги Европы. Дублем в составе команды отметился Диего Форлан на 32 и 116 минутах. В матче Суперкубка УЕФА, который проходил 28 августа 2010 года в Монако на стадионе «Луи II», «Атлетико» одержал победу над победителем Лиги чемпионов 2009/10 «Интернационале» со счётом 2:0.
      Симеоне пришел в клуб в 2011году, он конечно хорош, но и называть среднячком клуб язык не повернется.

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