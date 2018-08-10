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  • Лукашенко: «Зенит» приехал на игру с минским «Динамо» с распальцовкой. А повезло в матче сильнейшему»

Лукашенко: «Зенит» приехал на игру с минским «Динамо» с распальцовкой. А повезло в матче сильнейшему»

10 августа 2018, 21:30
18

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» (4:0). Политик похвалил соотечественников.

«Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! У них сезон только начался.

Они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим», – сказал президент.

Ответная игра состоится на следующей неделе.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно

Источник: БЕЛТА
Лига Европы Россия. Премьер-лига Динамо Мн Зенит
Комментарии (18)
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vladik12
1533925897
Вот динамовцы эти пальцы в одной место и засунули.
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Yev
1533929521
Дядю Сашу понесло. Никогда не болел за Зенит, но по моему, сделаю исключение. Артёмка, отдай батьке честь четыре раза.
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за ЦСКА с 1980г
1533929915
Лукашенко самый статусный комментатор..
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erma
1533931499
Может, батька по существу и прав, но манеры у него отвратительные! Политик, хвостом тя по голове!
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DeStar
1533937295
ну похвалил и похвалил, сказал же, что залетали голы порой нахаляву. Так и есть, 1 и 4-ый голы.. в ближние углы.. дырка вратарь, да вся защита чудила, второй гол к кпосмотришь.. один пяткой скинул, другой через себя плохо. но пробил, третий добил.. т.е ни разу им никто не помешал
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Обер-КанцлерЪ
1533938513
А как же фейр-плей и уважение к сопернику?
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subbotaspartak
1533951300
Героев Белоруси Динаме присвоить пора. Ура!
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OfaZavr
1533972149
Зенит просто еще не построен не в распальцовке дело, команда при новом тренере до этого только две офиц. игры сыграла. а вот кое-кому и вправду не стоит пальцы веером гнуть, победили и победили.
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plehanov6
1533972838
Соглашусь с Батькой!
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zigbert
1533985514
Ну как не похвалить своих футболистов - однако надо знать меру.
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