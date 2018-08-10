Лукашенко: «Зенит» приехал на игру с минским «Динамо» с распальцовкой. А повезло в матче сильнейшему»

Это еще раз доказывает что слабых соперников не бывает мы дадим им бой на Петровиче
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» (4:0). Политик похвалил соотечественников.
«Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! У них сезон только начался.
Они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим», – сказал президент.
Ответная игра состоится на следующей неделе.
«Зенит» давно не проигрывал так позорно