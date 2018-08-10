Лукашенко: «Зенит» приехал на игру с минским «Динамо» с распальцовкой. А повезло в матче сильнейшему»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» (4:0). Политик похвалил соотечественников.

«Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! У них сезон только начался.

Они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим», – сказал президент.

Ответная игра состоится на следующей неделе.

«Зенит» давно не проигрывал так позорно