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    Лукашенко: «Зенит» приехал на игру с минским «Динамо» с распальцовкой. А повезло в матче сильнейшему»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» (4:0). Политик похвалил соотечественников.

    «Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! У них сезон только начался.

    Они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим», – сказал президент.

    Ответная игра состоится на следующей неделе.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    Источник: БЕЛТА

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    10.08.2018 21:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 14 августа 2018, 07:17

      Это еще раз доказывает что слабых соперников не бывает мы дадим им бой на Петровиче

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 14:05

      Ну как не похвалить своих футболистов - однако надо знать меру.

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 11 августа 2018, 10:33

      Соглашусь с Батькой!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:22

      Зенит просто еще не построен не в распальцовке дело, команда при новом тренере до этого только две офиц. игры сыграла. а вот кое-кому и вправду не стоит пальцы веером гнуть, победили и победили.

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 11 августа 2018, 04:35

      Героев Белоруси Динаме присвоить пора.
      Ура!

      1
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 11 августа 2018, 03:50

      Он ведёт себя как дворовой пацан. А мужику уже 65 лет, между прочим. Тем более, кто он минскому Динамо? Главный тренер? Или себя пиарит, вот он какой молодец?

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp > Kollljan 11 августа 2018, 08:29

      а помоему нормально все. Поздравил своих с мощной победой.На бумаге Зенит должен был выносить минчан даже в таком состоянии как сейчас.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 августа 2018, 01:01

      А как же фейр-плей и уважение к сопернику?

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 августа 2018, 00:41

      ну похвалил и похвалил, сказал же, что залетали голы порой нахаляву. Так и есть, 1 и 4-ый голы.. в ближние углы.. дырка вратарь, да вся защита чудила, второй гол к кпосмотришь.. один пяткой скинул, другой через себя плохо. но пробил, третий добил.. т.е ни разу им никто не помешал

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 10 августа 2018, 23:39

      Бацька жжОт глаголом!!!!
      А если зеня дома хлопнет твоих минчан 7-0 - что запоешь? Начнешь ссылаться на миллионеров в команде противника?

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 10 августа 2018, 23:05

      Самый замечательный комментарий этой игре похожей на слив зенит хочет ЛЧ Слив для Фурсенко !!!!!!!!!!!!!!!!

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