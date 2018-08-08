Промес, Луис Адриано и Ломовицкий – в атаке «Спартака» на матч с ПАОК

Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы ПАОК и «Спартака» на матч 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио, Каньяс, Пелкас, Лимниос, Прийович, Эль-Каддури.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Луис Адриано, Промес.

Напомним, встреча пройдет без участия российских болельщиков на правах запрета УЕФА.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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