Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Промес, Луис Адриано и Ломовицкий – в атаке «Спартака» на матч с ПАОК

Промес, Луис Адриано и Ломовицкий – в атаке «Спартака» на матч с ПАОК

8 августа 2018, 18:35
34

Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы ПАОК и «Спартака» на матч 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио, Каньяс, Пелкас, Лимниос, Прийович, Эль-Каддури.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Луис Адриано, Промес.

Напомним, встреча пройдет без участия российских болельщиков на правах запрета УЕФА.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Twitter
Лига чемпионов ПАОК Спартак
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sergeIKAZ
1533742812
Интересно, по каким причинам Ханни перестал попадать в состав?
Ответить
Сильвербой
1533743311
Я не понимаю чем обусловлен выбор Попова!? Может быть Ташаев смотрелся бы лучше Ломовитского, в силу неопытности последнего? Посмотрим что будет по окончании матча! Как бы нам не пожалеть о таком выборе состава, уважаемый Массимо!!!
Ответить
Боцман59rus
1533743435
Одного ущербного в составе вроде нет, видимо для того чтобы пнуть второго, нужно влететь паоку... - Где Расказов, Тимофеев, Тигиев??? ...и зачем был нужен Хани, если ставишь в состав уже сто раз проданного Ивелина? про трансфер наркомана вообще молчу... У нас море вопросов, на твои неоднозначные кадровые решения. Проиграешь - сезон в пустую и можешь сразу домой!!! За чемпионство спасибо, но пора и честь знать.)))
Ответить
Полная Канистра
1533743944
попов?????????? это точно мимо а вот Хани вместо Ломовицкого надо было ставить надеемся что во 2 тайме выйдет
Ответить
Mirak92
1533744715
Удачи мясо! 340 конявых из пати,за вас топим!!!
Ответить
shurik45
1533744819
Молодого вратаря и сразу в бой , может стоило бы Реброва, все-таки опыта поболее будет. Удачи ,спартачам в Европе .
Ответить
bzfar
1533744914
Интересный состав... А где хваленный Самедов? Глушакова-то куда дели? Посмотрим, тренеру виднее, результат покажет, кто прав. Вперед Спартак! Болеем за наших!
Ответить
OfaZavr
1533745310
Ломовицкого как-то рискованно на такую игру ставить как мне кажется а Попов опять почему-то в составе. а так вроде все норм. удачи нам, Вперед Спартак!
Ответить
Добрый Бобер
1533745712
Мне прям интересно, чем же провинился Ребров?
Ответить
oyabun
1533745743
Крайне странный состав. Но как бы не сложилось, удачи нашей команде!
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
23:12
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
22:53
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+