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    Промес, Луис Адриано и Ломовицкий – в атаке «Спартака» на матч с ПАОК

    Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы ПАОК и «Спартака» на матч 3-го тура квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Хачериди, Креспо, Маурисио, Каньяс, Пелкас, Лимниос, Прийович, Эль-Каддури.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Луис Адриано, Промес.

    Напомним, встреча пройдет без участия российских болельщиков на правах запрета УЕФА.

    Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    08.08.2018 18:35
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 августа 2018, 20:08

      Вот это Попов пиз...нул!!!!! от кого-кого, но от него!!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 8 августа 2018, 19:48

      интересный вариант стартового состава.будем придерживаться мнения,что Каррера знает,что делает.удачи красно-белым!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Анатолий1979 8 августа 2018, 19:47

      Каррера уже ротацию проводит. И это правильно. При всем уважении к ПАОК, все таки этим составом мы должны их проходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 августа 2018, 19:44

      опять нет Ханни (

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 августа 2018, 19:37

      Хачериди, по кличке минус один, в составе....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 8 августа 2018, 19:37

      почему снова нет Ханни, зачем его тогда брали такого креативного игрока? продайте пусть играет ведь талантливый парень!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Челнинец 8 августа 2018, 19:37

      Лучше Промеса...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      movie 8 августа 2018, 19:36

      далеко не сильнейший состав (((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      vsolon 8 августа 2018, 19:30

      удачи Спартак!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 8 августа 2018, 19:29

      Крайне странный состав. Но как бы не сложилось, удачи нашей команде!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > oyabun 8 августа 2018, 19:55

      Удачи вам,мясо,чисто сердечно желаю!

      0
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      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер 8 августа 2018, 19:28

      Мне прям интересно, чем же провинился Ребров?

      5
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец > Добрый Бобер 8 августа 2018, 19:36

      он косячник! я бы тоже больше Максименко доверял!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33521

      oyabun > Челнинец 8 августа 2018, 19:47

      А Максименко Темная лошадка. Он еще ни одного сейва не совершил. Хвалить не за что.

      3
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      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер > oyabun 8 августа 2018, 19:53

      Чёт я очкую, пацаны...

      0
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