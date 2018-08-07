Голкипер-рекордсмен сборной Египта объявил о завершении карьеры в 45 лет

Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари объявил о завершении международной карьеры в 45 лет.

«Я долго думал и решил завершить международную карьеру. После 22 лет, 4 месяцев и 12 дней после моей первой игры за сборную Египта, я понял, что сейчас самый лучший момент, чтобы повесить перчатки на гвоздь. За это время я достиг всего, о чем только мог мечтать», – написал Эль-Хадари в фейсбуке.

Голкипер выступал за национальную команду с 1996 года. Он провел в ее составе 119 матчей. На чемпионате мира-2018 в России​ Эль-Хадари установил рекорд, став самым возрастным голкипером в истории мировых первенств.