Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Голкипер-рекордсмен сборной Египта объявил о завершении карьеры в 45 лет

    Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари объявил о завершении международной карьеры в 45 лет.

    «Я долго думал и решил завершить международную карьеру. После 22 лет, 4 месяцев и 12 дней после моей первой игры за сборную Египта, я понял, что сейчас самый лучший момент, чтобы повесить перчатки на гвоздь. За это время я достиг всего, о чем только мог мечтать», – написал Эль-Хадари в фейсбуке.

    Голкипер выступал за национальную команду с 1996 года. Он провел в ее составе 119 матчей. На чемпионате мира-2018 в России​ Эль-Хадари установил рекорд, став самым возрастным голкипером в истории мировых первенств.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2018 06:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 15:37

      Старожил футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 7 августа 2018, 07:41

      Мог бы ещё в МЛС поиграть ))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11