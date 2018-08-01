Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Румменигге: «Бавария» не продаст Левандовского. Даже за 150 миллионов»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Роберта Левандовского из клуба.

    «Мы хотим послать сообщение людям внутри клуба и за его пределами: «Бавария» отличается от команд, которые меняют мнение, когда приходит предложение с определенной суммой.

    Мы не заинтересованы в продаже Роберта, даже если кто-то предложит 100 или 150 миллионов евро», – сказал Румменигге.

    Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть клуб.

    Левандовски постарается уговорить «Баварию» отпустить его в другой клуб

    Источник: TZ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2018 00:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 1 августа 2018, 19:53

      Такое впечатление что он спит с ним, потому что качество его игры такое, что другой бы и на 30 млн. с радостью согласился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 14:14

      Позицию Баварии Румменигге озвучил. Что скажет сам Роберт?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 1 августа 2018, 11:50

      Нынешний Левандовский - это двойник нашего нынешнего Смолова....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 06:06

      О таких суммах "Баварии" теперь нечего и мечтать. Но если сам игрок упрётся вместе со своим агентом о смене клуба, то придётся продавать. Ценник на Левандовского снижается, а не растёт.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 1 августа 2018, 05:12

      150 никто и не предложит.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11