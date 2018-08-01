Румменигге: «Бавария» не продаст Левандовского. Даже за 150 миллионов»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Роберта Левандовского из клуба.

«Мы хотим послать сообщение людям внутри клуба и за его пределами: «Бавария» отличается от команд, которые меняют мнение, когда приходит предложение с определенной суммой.

Мы не заинтересованы в продаже Роберта, даже если кто-то предложит 100 или 150 миллионов евро», – сказал Румменигге.

Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть клуб.

Левандовски постарается уговорить «Баварию» отпустить его в другой клуб