Моуринью – о закрытии трансферного окна в АПЛ 9 августа: «Мы должны быть готовы к атакам со стороны клубов из других лиг»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опасается, что закрытие трансферного окна в Англии 9 августа сыграет против клубов АПЛ.

«С одной стороны, такие сроки правильные и справедливые. Рынок закрывается перед началом сезона. Тренеры и клубы знают, на каких игроков им рассчитывать.

Раньше было несколько иначе. В августе ты играешь против какого-нибудь футболиста, выступающего в одной команде, а в сентябре он же играет против тебя уже в составе другой команды. Такая ситуация – довольно странная.

Но с другой стороны, английские клубы должны быть готовы к атакам со стороны клубов из других лиг. Такие сроки заставляют нас сильно рисковать. После 9 августа нельзя покупать, но можно продавать. Все должны понимать это», – считает Моуринью.