Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью – о закрытии трансферного окна в АПЛ 9 августа: «Мы должны быть готовы к атакам со стороны клубов из других лиг»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опасается, что закрытие трансферного окна в Англии 9 августа сыграет против клубов АПЛ.

    «С одной стороны, такие сроки правильные и справедливые. Рынок закрывается перед началом сезона. Тренеры и клубы знают, на каких игроков им рассчитывать.

    Раньше было несколько иначе. В августе ты играешь против какого-нибудь футболиста, выступающего в одной команде, а в сентябре он же играет против тебя уже в составе другой команды. Такая ситуация – довольно странная.

    Но с другой стороны, английские клубы должны быть готовы к атакам со стороны клубов из других лиг. Такие сроки заставляют нас сильно рисковать. После 9 августа нельзя покупать, но можно продавать. Все должны понимать это», – считает Моуринью.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2018 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 июля 2018, 10:53

      Неудивительно, что первым ныть начал Моуриньо. Будто бы он лично не голосовал за изменение сроков ТО?)) Насколько я знаю, решение единогласно поддержали в АПЛ все, кто может, в т.ч. и тренеры. Не прошло и полгода, как говорится))
      Я считаю, что это правильно. Чемпионат команды должны начинать с готовыми составами, после закрытия ТО. Тем более, о каких-таких атаках бредит Жозе? У МЮ полно балласта, который пора продать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 июля 2018, 10:12

      а Абрамович обожает покупать на ленточки, теперь-то не получится, так как рынок закроется раньше. Выходит Жоржиньо единственная покупка?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11