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  • Моуринью – о закрытии трансферного окна в АПЛ 9 августа: «Мы должны быть готовы к атакам со стороны клубов из других лиг»

Моуринью – о закрытии трансферного окна в АПЛ 9 августа: «Мы должны быть готовы к атакам со стороны клубов из других лиг»

25 июля 2018, 10:07
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опасается, что закрытие трансферного окна в Англии 9 августа сыграет против клубов АПЛ.

«С одной стороны, такие сроки правильные и справедливые. Рынок закрывается перед началом сезона. Тренеры и клубы знают, на каких игроков им рассчитывать.

Раньше было несколько иначе. В августе ты играешь против какого-нибудь футболиста, выступающего в одной команде, а в сентябре он же играет против тебя уже в составе другой команды. Такая ситуация – довольно странная.

Но с другой стороны, английские клубы должны быть готовы к атакам со стороны клубов из других лиг. Такие сроки заставляют нас сильно рисковать. После 9 августа нельзя покупать, но можно продавать. Все должны понимать это», – считает Моуринью.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Аристократ Олжик
1532502771
а Абрамович обожает покупать на ленточки, теперь-то не получится, так как рынок закроется раньше. Выходит Жоржиньо единственная покупка?
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Cules2013
1532505226
Неудивительно, что первым ныть начал Моуриньо. Будто бы он лично не голосовал за изменение сроков ТО?)) Насколько я знаю, решение единогласно поддержали в АПЛ все, кто может, в т.ч. и тренеры. Не прошло и полгода, как говорится)) Я считаю, что это правильно. Чемпионат команды должны начинать с готовыми составами, после закрытия ТО. Тем более, о каких-таких атаках бредит Жозе? У МЮ полно балласта, который пора продать.
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