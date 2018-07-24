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  • Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Все мои мысли пока только связаны с ДАКом»

Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Все мои мысли пока только связаны с ДАКом»

24 июля 2018, 06:54
2

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не торопится говорить о матчах с «Зенитом» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Белорусскому клубу сначала нужно обыграть во втором раунде словацкий ДАК.

«Хорошо оценю готовность своей команды. У нас идет сезон, проблема одна — новички, которых мы подписали, находятся не в оптимальных кондициях.

У нас нет недооценки по отношению к сопернику. Чемпионат мира в России стал наглядным примером, к чему может привести недооценка соперника, когда множество фаворитов вылетели на ранней стадии турнира.

Нельзя сравнивать этот «Зенит» и прошлогодний. Тот был «Зенитом» Манчини, а это «Зенит» Семака. Сейчас тяжело говорить о шансах в том, что касается нашего возможного противостояния. Все мои мысли пока только связаны с ДАКом», – сказал Гуренко.

Источник: Sport24
Лига Европы Динамо Мн ДАК 1904 Зенит Гуренко Сергей
Комментарии (2)
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1532415655
красава
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paracetamol
1532637807
А разве минское «Динамо» не Марадона тренирует?
Ответить
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