Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Все мои мысли пока только связаны с ДАКом»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не торопится говорить о матчах с «Зенитом» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Белорусскому клубу сначала нужно обыграть во втором раунде словацкий ДАК.

«Хорошо оценю готовность своей команды. У нас идет сезон, проблема одна — новички, которых мы подписали, находятся не в оптимальных кондициях.

У нас нет недооценки по отношению к сопернику. Чемпионат мира в России стал наглядным примером, к чему может привести недооценка соперника, когда множество фаворитов вылетели на ранней стадии турнира.

Нельзя сравнивать этот «Зенит» и прошлогодний. Тот был «Зенитом» Манчини, а это «Зенит» Семака. Сейчас тяжело говорить о шансах в том, что касается нашего возможного противостояния. Все мои мысли пока только связаны с ДАКом», – сказал Гуренко.