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    Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Все мои мысли пока только связаны с ДАКом»

    Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не торопится говорить о матчах с «Зенитом» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Белорусскому клубу сначала нужно обыграть во втором раунде словацкий ДАК.

    «Хорошо оценю готовность своей команды. У нас идет сезон, проблема одна — новички, которых мы подписали, находятся не в оптимальных кондициях.

    У нас нет недооценки по отношению к сопернику. Чемпионат мира в России стал наглядным примером, к чему может привести недооценка соперника, когда множество фаворитов вылетели на ранней стадии турнира.

    Нельзя сравнивать этот «Зенит» и прошлогодний. Тот был «Зенитом» Манчини, а это «Зенит» Семака. Сейчас тяжело говорить о шансах в том, что касается нашего возможного противостояния. Все мои мысли пока только связаны с ДАКом», – сказал Гуренко.

    Источник: Sport24

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    24.07.2018 06:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17774

      paracetamol 26 июля 2018, 23:43

      А разве минское «Динамо» не Марадона тренирует?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      MOBI 24 июля 2018, 10:00

      красава

      0
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