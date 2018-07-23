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«Шальке» отправил Инсуа в аренду в «Уэску»

23 июля 2018, 08:41
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Защитник «Шальке-04» Пабло Инсуа проведет следующий сезон в составе новичка испанской Примеры «Уэске».

Немецкий клуб отдал в аренду своего футболиста для получения игровой практики после длительной болезни. Контракт Инсуа с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Из-за болезни у Пабло позади остались тяжелые месяцы. Он прошел это испытание с честью. Теперь для его развития важно отыграть весь сезон», – заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

24-летний Инсуа перешел в «Шальке» летом 2017 года из «Депортиво». Из-за тяжелой болезни Инуса пропустил практически весь прошлый сезон, приняв участие лишь в одном матче.

Источник: ФК «Шальке-04»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Трансферы Шальке-04 Уэска Инсуа Пабло
Комментарии (1)
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Cules2013
1532325852
Процесс выздоровления у Пабло Инсуа проходит неоптимально. Шустер: «У него развились плеврит и перикардит (воспаление околосердечной сумки). Это замедляет процесс выздоровления. Пабло потерял восемь килограмм, но он может покинуть больницу.
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