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    «Шальке» отправил Инсуа в аренду в «Уэску»

    Защитник «Шальке-04» Пабло Инсуа проведет следующий сезон в составе новичка испанской Примеры «Уэске».

    Немецкий клуб отдал в аренду своего футболиста для получения игровой практики после длительной болезни. Контракт Инсуа с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2021 года.

    «Из-за болезни у Пабло позади остались тяжелые месяцы. Он прошел это испытание с честью. Теперь для его развития важно отыграть весь сезон», – заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

    24-летний Инсуа перешел в «Шальке» летом 2017 года из «Депортиво». Из-за тяжелой болезни Инуса пропустил практически весь прошлый сезон, приняв участие лишь в одном матче.

    Источник: ФК «Шальке-04»

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    23.07.2018 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 июля 2018, 09:04

      Процесс выздоровления у Пабло Инсуа проходит неоптимально. Шустер: «У него развились плеврит и перикардит (воспаление околосердечной сумки). Это замедляет процесс выздоровления. Пабло потерял восемь килограмм, но он может покинуть больницу.

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