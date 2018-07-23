«Шальке» отправил Инсуа в аренду в «Уэску»

Защитник «Шальке-04» Пабло Инсуа проведет следующий сезон в составе новичка испанской Примеры «Уэске».

Немецкий клуб отдал в аренду своего футболиста для получения игровой практики после длительной болезни. Контракт Инсуа с «Шальке» рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Из-за болезни у Пабло позади остались тяжелые месяцы. Он прошел это испытание с честью. Теперь для его развития важно отыграть весь сезон», – заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

24-летний Инсуа перешел в «Шальке» летом 2017 года из «Депортиво». Из-за тяжелой болезни Инуса пропустил практически весь прошлый сезон, приняв участие лишь в одном матче.