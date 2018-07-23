Киевское «Динамо» поздравило Усика с победой над Гассиевым

Киевское «Динамо» поздравило украинского боксера Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Усик одержал победу по очкам единогласным решением судей.

«Киевские динамовцы, как и вся Украина, переживали в этот вечер за нашего чемпиона. Поздравляем Александра, который, к слову, неоднократно заявлял, что является болельщиком киевского «Динамо», с исторической победой и выдающимся достижением! К слову, даже в день такого важного титульного поединка Александр следил за событиями в матче любимой футбольной команды. По свидетельству нашего коллеги, Максима Розенко, работавшего на этом поединке, Саша, спускаясь по ступенькам после пресс-конференции, громко запел «Динамо-Динамо», празднуя таким образом победу «бело-синих» в Суперкубке Украины», – говорится в сообщении бело-синих.