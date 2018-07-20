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    Румменигге: «В немецком футболе полно дилетантов»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге недоволен руководством Немецкого футбольного союза. В частности, критика связана с невыходом сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2018.

    «У нас сейчас кризисная ситуация, и Немецкому футбольному союзу недостает профессионализма, чтобы ее решить. В органе работает полно дилетантов. Что касается главного тренера сборной Йоахима Лева, то люди должны быть благодарны ему», – считает функционер.

    В 2014 году немцы выиграли чемпионат мира.

    Источник: AFP

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    20.07.2018 21:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 09:52

      их полно не только в немецком футболе)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 июля 2018, 22:06

      а у нас вообще нет профессионалов одни портфельчики и депутаты

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 21:52

      Дружище, это ты наших "профи" ещё не видел и не слышал...

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 21:52

      Вот как раз такие высказывания крайне непрофессиональны

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > Cules2013 20 июля 2018, 22:07

      он профи и знает что говорит, а у нас одни подхалимы и жополизы

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Garrincha58 20 июля 2018, 22:12

      о наших речь не шла

      1
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 20 июля 2018, 21:34

      у нас тогда страшно представить вообще кто там рулит... один муток че стоит..

      2
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