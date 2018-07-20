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Румменигге: «В немецком футболе полно дилетантов»

20 июля 2018, 21:30
7

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге недоволен руководством Немецкого футбольного союза. В частности, критика связана с невыходом сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2018.

«У нас сейчас кризисная ситуация, и Немецкому футбольному союзу недостает профессионализма, чтобы ее решить. В органе работает полно дилетантов. Что касается главного тренера сборной Йоахима Лева, то люди должны быть благодарны ему», – считает функционер.

В 2014 году немцы выиграли чемпионат мира.

Источник: AFP
Германия. Бундеслига Бавария Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (7)
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mihail200606
1532111661
у нас тогда страшно представить вообще кто там рулит... один муток че стоит..
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Cules2013
1532112742
Вот как раз такие высказывания крайне непрофессиональны
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Рубик Докоян
1532112747
Дружище, это ты наших "профи" ещё не видел и не слышал...
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Garrincha58
1532113588
а у нас вообще нет профессионалов одни портфельчики и депутаты
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OfaZavr
1532155977
их полно не только в немецком футболе)
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