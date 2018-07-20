Румменигге: «В немецком футболе полно дилетантов»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге недоволен руководством Немецкого футбольного союза. В частности, критика связана с невыходом сборной Германии в плей-офф чемпионата мира-2018.

«У нас сейчас кризисная ситуация, и Немецкому футбольному союзу недостает профессионализма, чтобы ее решить. В органе работает полно дилетантов. Что касается главного тренера сборной Йоахима Лева, то люди должны быть благодарны ему», – считает функционер.

В 2014 году немцы выиграли чемпионат мира.