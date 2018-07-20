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  • Клопп: «Ливерпуль» больше не будет приобретать игроков этим летом»

Клопп: «Ливерпуль» больше не будет приобретать игроков этим летом»

20 июля 2018, 20:41
2

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что его клуб закончил работу на трансферном рынке этим летом. Британцы уже приобрели четырех футболистов.

«У нас есть все, что нужно в следующем сезоне, поэтому я не думаю, что мы продолжим работу на трансферном рынке, я уверен, что этого не будет.

На данный момент у нас есть команда – это самое главное. В прошлом году мы были не так уж плохи, но нам необходимо было усилиться, что мы и сделали. Мы потеряли одного-двух игроков, но приобрели несколько футболистов.

Я действительно доволен нашими трансферами, поэтому давайте используем последние несколько недель межсезонья для подготовки к новой кампании. Мы сосредоточены на себе, но мы знаем, что в ближайшие недели многое произойдет вокруг нас.

Клуб предоставил нам фантастические возможности, и мы должны использовать это. Мы не лучше других команд, но мы должны бросить им вызов, должны играть в свой лучший футбол и тогда мы увидим, к чему это приведет.

Мы никогда не искали оправданий, не будем делать этого и сейчас. Мы очень амбициозны, и клуб показал это», – приводит слова немца liverpoolfc.ru.

В прошлом сезоне АПЛ ливерпульцы стали четвертыми.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (2)
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Рубик Докоян
1532114508
Правильно, ибо следующим летом игроки будут дешевле. Сейчас после ЧМ цены просто чумовые...
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Livkot
1532157836
значит Фекира не будем брать?
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