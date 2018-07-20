Клопп: «Ливерпуль» больше не будет приобретать игроков этим летом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что его клуб закончил работу на трансферном рынке этим летом. Британцы уже приобрели четырех футболистов.

«У нас есть все, что нужно в следующем сезоне, поэтому я не думаю, что мы продолжим работу на трансферном рынке, я уверен, что этого не будет.

На данный момент у нас есть команда – это самое главное. В прошлом году мы были не так уж плохи, но нам необходимо было усилиться, что мы и сделали. Мы потеряли одного-двух игроков, но приобрели несколько футболистов.

Я действительно доволен нашими трансферами, поэтому давайте используем последние несколько недель межсезонья для подготовки к новой кампании. Мы сосредоточены на себе, но мы знаем, что в ближайшие недели многое произойдет вокруг нас.

Клуб предоставил нам фантастические возможности, и мы должны использовать это. Мы не лучше других команд, но мы должны бросить им вызов, должны играть в свой лучший футбол и тогда мы увидим, к чему это приведет.

Мы никогда не искали оправданий, не будем делать этого и сейчас. Мы очень амбициозны, и клуб показал это», – приводит слова немца liverpoolfc.ru.

В прошлом сезоне АПЛ ливерпульцы стали четвертыми.