Гризманн, Жиру и Мбаппе сыграют в атаке Франции в финале ЧМ-2018 против Хорватии

Сборные Франции и Хорватии объявили стартовые составы на финальный матч чемпионата мира-2018.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Хорватия: Субашич, Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько, Перишич, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Манджукич.

В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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