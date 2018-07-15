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    Гризманн, Жиру и Мбаппе сыграют в атаке Франции в финале ЧМ-2018 против Хорватии

    Сборные Франции и Хорватии объявили стартовые составы на финальный матч чемпионата мира-2018.

    Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

    Хорватия: Субашич, Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько, Перишич, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Манджукич.

    В финале чемпионата мира-2018 сыграют Франция и Хорватия. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 июля 2018, 17:09

      не факт .что в защите...
      домаГои, вперёд!

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    • ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 17:04

      Почему то все считают Францию-фаворитом ! На мой взгляд Хорватия сильнее , но старенькая ! поэтому будет тяжело ей ...но старички обычно выносливее молодых !

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