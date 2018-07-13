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    Слуцкий покатался на троллейбусе по Арнему с болельщиками «Витесса»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий встретился с болельщиками команды.

    Российский специалист проехал по Арнему на троллейбусе в компании трех фанатов. Они посетили важные для клуба места. Болельщики рассказали тренеру об истории города и клуба.

    Слуцкий возглавил «Витесс» этим летом. Ранее он руководил «Халлом», ЦСКА и сборной России.

    Источник: ФК «Витесс»

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    13.07.2018 12:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 13 июля 2018, 18:21

      И нафига ему этот газмяс местного разлива, взял бы хотя бы ФК"Ротор" и вывел его в РПФЛ! Такой стадион красавец в Волгограде построили, жаль если будет пустовать!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 июля 2018, 13:40

      Чёт как-то фанаты какие-то замученные)) Видать укачала их поездка на троллейбусе... А Лёньке в самый раз было)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 июля 2018, 13:18

      А с игроками прокатится в переполненном автобусе? Как наглядный пример защитного варианта в матче с более сильным соперником.
      https://www.youtube.com/watch?v=ukSBsF0Xoys

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 13:06

      настораживает то что порулить так и не дали

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 июля 2018, 12:55

      А чего так мало было на встрече болельщиков Витесса?
      Остальных троих с работы днём не отпустили чтоли?)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 12:54

      и всё же лучше чем мутко никто по английски не шпарит

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 12:54

      Вот коленкорчик,Роналду на белом Феррари,Слуцкий на троллейбусе...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon > KOLBIS 13 июля 2018, 13:01

      надо им поменяться - "Роналду получит от автопарка 2 троллейбуса за переход в Ювентус" и "Слуцкий покатался с болельщиками на новой Феррари"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > panmon 13 июля 2018, 13:08

      А можно еще так,болелы берут Феррари,а Слуцкий и Роналду едут на троллейбусе той же марки,сделанной по заказу Криша...

      1
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      Рейтинг: +70531

      insider_retro 13 июля 2018, 12:48

      Возможно, у них подобные деяния и открывают двери доверия и взаимодействия...
      У нас такое, пожалуй, как минимум, не поняли бы...
      Пока всё девственно чистенько и гламурненько... Важна реакция болельщиков, когда наступят не простые времена, которых не избежать...

      6
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 июля 2018, 12:43

      Отличный английский!
      Леня давай

      2
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