Слуцкий покатался на троллейбусе по Арнему с болельщиками «Витесса»

И нафига ему этот газмяс местного разлива, взял бы хотя бы ФК"Ротор" и вывел его в РПФЛ! Такой стадион красавец в Волгограде построили, жаль если будет пустовать!
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий встретился с болельщиками команды.
Российский специалист проехал по Арнему на троллейбусе в компании трех фанатов. Они посетили важные для клуба места. Болельщики рассказали тренеру об истории города и клуба.
Слуцкий возглавил «Витесс» этим летом. Ранее он руководил «Халлом», ЦСКА и сборной России.