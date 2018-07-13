Слуцкий покатался на троллейбусе по Арнему с болельщиками «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий встретился с болельщиками команды.

Российский специалист проехал по Арнему на троллейбусе в компании трех фанатов. Они посетили важные для клуба места. Болельщики рассказали тренеру об истории города и клуба.

Слуцкий возглавил «Витесс» этим летом. Ранее он руководил «Халлом», ЦСКА и сборной России.