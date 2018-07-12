Президент РФПЛ: «Если бы в Сочи прошли Хорватию, то прошли бы в финал»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018 (2:2, 3:4 по пенальти) на фоне выхода этой команды в финал турнира.

«Вдвойне обидно, что в Сочи проиграли по пенальти. Если бы в Сочи прошли, то прошли бы в финал.

Есть ощущение, что осенью будет хороший старт. Уверен, что будет две-три крупные замены в составе, проявят себя молодые игроки – Ташаев, Чалов. Думаю, нас ожидает неплохое будущее», – считает Прядкин.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

Хорватия сходит с ума от счастья