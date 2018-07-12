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  • Президент РФПЛ: «Если бы в Сочи прошли Хорватию, то прошли бы в финал»

Президент РФПЛ: «Если бы в Сочи прошли Хорватию, то прошли бы в финал»

12 июля 2018, 10:16
17

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018 (2:2, 3:4 по пенальти) на фоне выхода этой команды в финал турнира.

«Вдвойне обидно, что в Сочи проиграли по пенальти. Если бы в Сочи прошли, то прошли бы в финал.

Есть ощущение, что осенью будет хороший старт. Уверен, что будет две-три крупные замены в составе, проявят себя молодые игроки – Ташаев, Чалов. Думаю, нас ожидает неплохое будущее», – считает Прядкин.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

Хорватия сходит с ума от счастья

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Хорватия Англия Россия Ташаев Александр Чалов Федор Прядкин Сергей
Комментарии (17)
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Рубик Докоян
1531380224
Если бы мутко и прядкины были по дальше от футбола, ( адрес известный) мы бы уже были чемпионами Европы и мира, могли бы некоторые сказать. Но так не бывает в спорте, если бы да кабы. Зачем было получать столько высшего образования, если оно прошло как вода через песок и уровень знаний и мышления пэтэушный ?...
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Loko_Roma
1531380805
Смешно читать такие экспертные умозаключения от президента РФПЛ.
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Vickont
1531381048
Бомбардир, скоординируйте работу ваших сотрудников. Два раза одна и та же новость, но чуть иными словами
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KOLBIS
1531381050
Может ему напомнить поговорку про бабушку с дедушкой и член?...
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Qranat
1531381228
Зачем повторно тиражировать на одном портале этого бездельника ? Еще один решала, привыкший назначать победителей в кабинетах, еще до выхода команд на поле... Ощущения у него - хоть бы не позорился - как играет Хорватия, и как убого наша сборная стоит стадом все матчи у своих ворот в ожидании стандарта и помощи арбитра при симуляции и надуманном пенале. С нашим АНТИФУТБОЛОМ, сборная не должна была даже выходить из нормальной, а не самой слабой, группы. Читайте вью Канчелксиса и других БОЛЬШИХ футболистов и экспертов. Пора нам уже опустится на землю и не поддаваться на искусственно раздуваемую чиновниками, около футбольными функционерами (которых инт ересует лишь собственное благополучие) и СМИ, эйфорию... Чтобы проталкивать законы (пенсионный, тарифов ЖКХ, цен топливо и т.д)в регионах с помощью депутатов всех уровней... заставляя народ обсуждать надуманных героев и верить в миражи.
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ЮНик
1531383326
Если бы в России футболисты тренировались и играли с такой самоотдачей как мужички из маленькой части бывшей Югославии с населением равным Ростовской области, то конечно же и выступали бы в лучших европейских клубах и становились регулярно призерами ЧМ и ЧЕ. Но вот только зачем им это надо. "Таити, Таити... Нас и здесь неплохо кормят"(с)
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Алеха32
1531384649
Если если бы, мы бы смогли бы,тогда бы ,сколько "бы", факты нужны,а по факту мы сами видим всё .
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zigbert
1531387040
Хорошо что подсказал, мы об этом бы не додумались.
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val-berezko
1531387324
Чего гонять одно и то же по кругу. Президент-если бы,ощущение что... Это президент или угадывающий результаты …….. За что людям деньги платят.
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Blossiya
1531388095
Если бы да кабы. Боже мой, такое ощущение, что Прядкин нашатыря нанюхался.
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