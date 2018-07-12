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    Президент РФПЛ: «Если бы в Сочи прошли Хорватию, то прошли бы в финал»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2018 (2:2, 3:4 по пенальти) на фоне выхода этой команды в финал турнира.

    «Вдвойне обидно, что в Сочи проиграли по пенальти. Если бы в Сочи прошли, то прошли бы в финал.

    Есть ощущение, что осенью будет хороший старт. Уверен, что будет две-три крупные замены в составе, проявят себя молодые игроки – Ташаев, Чалов. Думаю, нас ожидает неплохое будущее», – считает Прядкин.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

    Хорватия сходит с ума от счастья

    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2018 10:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 июля 2018, 13:53

      Прядкин проснулся!.....а вот Мутко что-то молчит давно, они еще могут сказать что благодаря им сборная вошла в восьмерку сильнейших...

      0
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июля 2018, 12:34

      Если бы да кабы.
      Боже мой, такое ощущение, что Прядкин нашатыря нанюхался.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 12:22

      Чего гонять одно и то же по кругу. Президент-если бы,ощущение что... Это президент или угадывающий результаты …….. За что людям деньги платят.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 12:17

      Хорошо что подсказал, мы об этом бы не додумались.

      4
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 12 июля 2018, 11:37

      Если если бы, мы бы смогли бы,тогда бы ,сколько "бы", факты нужны,а по факту мы сами видим всё .

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 12 июля 2018, 11:15

      Если бы в России футболисты тренировались и играли с такой самоотдачей как мужички из маленькой части бывшей Югославии с населением равным Ростовской области, то конечно же и выступали бы в лучших европейских клубах и становились регулярно призерами ЧМ и ЧЕ. Но вот только зачем им это надо. "Таити, Таити... Нас и здесь неплохо кормят"(с)

      2
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      Рейтинг: +429

      Qranat 12 июля 2018, 10:40

      Зачем повторно тиражировать на одном портале этого бездельника ? Еще один решала, привыкший назначать победителей в кабинетах, еще до выхода команд на поле... Ощущения у него - хоть бы не позорился - как играет Хорватия, и как убого наша сборная стоит стадом все матчи у своих ворот в ожидании стандарта и помощи арбитра при симуляции и надуманном пенале. С нашим АНТИФУТБОЛОМ, сборная не должна была даже выходить из нормальной, а не самой слабой, группы. Читайте вью Канчелксиса и других БОЛЬШИХ футболистов и экспертов. Пора нам уже опустится на землю и не поддаваться на искусственно раздуваемую чиновниками, около футбольными функционерами (которых инт ересует лишь собственное благополучие) и СМИ, эйфорию... Чтобы проталкивать законы (пенсионный, тарифов ЖКХ, цен топливо и т.д)в регионах с помощью депутатов всех уровней... заставляя народ обсуждать надуманных героев и верить в миражи.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Qranat 12 июля 2018, 10:51

      Почему ты не орешь про Францию с ее АНТИФУТБОЛОМ? Лишь бы обосрать Россию? Издуй на "Ухо Москвы" и лей там сколько угодно свои помои, один хрен это никому не интересно

      -1
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      Рейтинг: +429

      Qranat > Vickont 12 июля 2018, 11:06

      Во-первых, АНТИФУТБОЛ - это мнение ФУТБОЛЬНЫХ людей, игравших в Европе и завоевывавших там трофеи... а не диванных, одурманенных ангажированной прессой, "экспертов" желторотых. Во-вторых - Франция играет в свое удовольствие, варьируя тактику, в зависимости от результата. Угомонись, убогий и не позорься своими сравнениями.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Qranat 12 июля 2018, 11:09

      Как меня смешат клавиатурные херои)) выйди, щенок, на улицу, вякни там и вмиг без зубов останешься

      -1
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      Рейтинг: +429

      Qranat > Vickont 12 июля 2018, 11:17

      Заяц смелый... Хватит клаву мучить и слазь с горшка - на работу (или в школу) пора, хватит на мамкины денежки ваньку валять. На улице таких и.д.и.о.т.о.в лишь у стадионов можно встретить - инстинкт стадности, характерен для возраста малолеток... а по отдельности хвосты и головы в песок прячут. Не позорься. Будь здоров

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 10:37

      Может ему напомнить поговорку про бабушку с дедушкой и член?...

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 12 июля 2018, 10:37

      Бомбардир, скоординируйте работу ваших сотрудников. Два раза одна и та же новость, но чуть иными словами

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 12 июля 2018, 10:33

      Смешно читать такие экспертные умозаключения от президента РФПЛ.

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