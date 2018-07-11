ЧМ-2018. Хорватия победила Англию и впервые в истории вышла в финал

Состоялся второй полуфинал чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное время у балканцев отличился Марио Манджукич.

15 июля в финале команда Златко Далича встретится в «Лужниках» со сборной Франции. Британцы сыграют с Бельгией за третье место.

Чемпионат мира-2018. 1/2 финала

Хорватия – Англия – 2:1 (0:1; 1:0; 0:0; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Триппьер, 5; 1:1 – Перишич, 68; 2:1 – Манджукич, 109.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич, 94), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич (Бадель, 119), Брозович, Перишич, Манджукич (Чорлука, 115), Ребич (Крамарич, 101).

Англия: Пикфорд, Уокер (Варди, 112), Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг (Роуз, 91), Лингард, Хендерсон (Дайер, 97), Алли, Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 74).

Предупреждения: Манджукич, 48; Ребич, 96 – Уокер, 54.

Результаты чемпионата мира-2018