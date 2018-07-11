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    ЧМ-2018. Хорватия победила Англию и впервые в истории вышла в финал

    Состоялся второй полуфинал чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное время у балканцев отличился Марио Манджукич.

    15 июля в финале команда Златко Далича встретится в «Лужниках» со сборной Франции. Британцы сыграют с Бельгией за третье место.

    Чемпионат мира-2018. 1/2 финала

    Хорватия – Англия – 2:1 (0:1; 1:0; 0:0; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Триппьер, 5; 1:1 – Перишич, 68; 2:1 – Манджукич, 109.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич, 94), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич (Бадель, 119), Брозович, Перишич, Манджукич (Чорлука, 115), Ребич (Крамарич, 101).

    Англия: Пикфорд, Уокер (Варди, 112), Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг (Роуз, 91), Лингард, Хендерсон (Дайер, 97), Алли, Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 74).

    Предупреждения: Манджукич, 48; Ребич, 96 – Уокер, 54.

    Результаты чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2018 23:37
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    Комментарии175
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 10:16

      Хорваты проявили несгибаемый характер.Мало кто ожидал такого результата. Вот и напрашивается фраза:"На их месте могли оказаться мы".

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 10:13

      первый таим остался за англичанами а во втором так неожиданно удалось игру хорватам перевернуть и своей самоотверженностью и невероятными бойцовскими качествами они добились желаемого результата. хорваты просто браво, молодцы!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 12 июля 2018, 09:37

      Игра хорватов напоминает пружину и в этот раз она отлично стрельнула. Англичан же после первого тайма совсем было не узнать.Хорваты выкладываются совершенно все на 150% и вот результат. Можно только поздравить.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +536

      19831170 12 июля 2018, 09:32

      И последний скорее всего)

      1
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 12 июля 2018, 08:52

      Хорваты молодцы, показали на что способны!

      1
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      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Diter Bolen 12 июля 2018, 12:18

      бгг, во у тебя бомбит

      0
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 12 июля 2018, 08:41

      Что-то Бомбардир совсем скис. Каких-то извращенцев боленов публикует, одноизвилинным видой задрал, небратья пропагандой своей достали. Бомбардир, ау! Проснись.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola > Diter Bolen 12 июля 2018, 09:32

      То-то ты рот открыл. Гуано лезет со всех щелей, кудрявый.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 июля 2018, 08:25

      Хорватии так нравится в России, что они готовы провести финал с овертаймом и пенальти, они уже лишний маьч сыграли с овертаймами))) звери

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 12 июля 2018, 08:14

      новые БОЛЬШИЕ звезды-Перишич Врсалько (выбил из пустых ворот!)Модрич (давно уже) Манджукич Вида, .Ракитич ...

      -1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 июля 2018, 08:14

      вот сейчас реально обидно. чуть бы нам повезло и в полуфинале таких англичан мы бы прошли

      0
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      Рейтинг: +375

      Yuriysss > Diter Bolen 12 июля 2018, 09:02

      На везении говоришь, я бы не сказал.А вот твоей любимой украине совсем не повезло и не будет везти, вот почему ты и злорадствуешь!!!

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      Рейтинг: +365

      yaran56 12 июля 2018, 08:10

      Хорваты заслужили победу. Вот так бьются настоящие мужики. Вперёд Хорватия!!!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Diter Bolen 12 июля 2018, 13:17

      Да-да, особенно в первом тайме железно вместо мяча по своей штрафной летал на раскорячку...

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