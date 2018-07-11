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  • ЧМ-2018. Хорватия победила Англию и впервые в истории вышла в финал

ЧМ-2018. Хорватия победила Англию и впервые в истории вышла в финал

11 июля 2018, 23:37
199

Состоялся второй полуфинал чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии. В основное время команды обменялись голами, а в дополнительное время у балканцев отличился Марио Манджукич.

15 июля в финале команда Златко Далича встретится в «Лужниках» со сборной Франции. Британцы сыграют с Бельгией за третье место.

Чемпионат мира-2018. 1/2 финала

Хорватия – Англия – 2:1 (0:1; 1:0; 0:0; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Триппьер, 5; 1:1 – Перишич, 68; 2:1 – Манджукич, 109.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич, 94), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич (Бадель, 119), Брозович, Перишич, Манджукич (Чорлука, 115), Ребич (Крамарич, 101).

Англия: Пикфорд, Уокер (Варди, 112), Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг (Роуз, 91), Лингард, Хендерсон (Дайер, 97), Алли, Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 74).

Предупреждения: Манджукич, 48; Ребич, 96 – Уокер, 54.

Результаты чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Англия Манджукич Марио
Комментарии (199)
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Kulima
1531341704
Мда, англичане просто мёртвые..ничего не показали и не заслужили финала. Хорваты молодцы, в который уже раз
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dinar7777dinar
1531341722
не хер англо сосущим делать в финале ! их еще бельгия вкатает за 3 место ! хорваты бойцы ! молодцы ! модрич давай бери золото и золотой мяч !
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Garrincha58
1531341733
а мы то круче англичан! россияне с хорватами 2-2 сыграли
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Мары
1531341885
Не так обидно. Проиграли будущему финалисту ЧМ-2018 г.
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la verdad
1531342557
Слава Ук....:)))))
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cska-62
1531342947
Хорватия – Англия 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Начало матча было ознаменовано рассуждениями двух наших горе-комментаторов о том, что сегодняшние полуфиналисты якобы никем не рассматривались в качестве фаворитов чемпионата мира. Не имею представления, чем эти комментаторы вообще занимаются и интересуются (может – гандболом или регби?), но сборные Хорватии и Англии изначально и по составу игроков, и по командной игре были в числе фаворитов чемпионата. И первый же тур на групповом этапе это полностью подтвердил. Рассуждения закончились на пятой минуте встречи, когда англичанин Киран Триппьер со штрафного по центру ворот метров с двадцати неотразимым ударом отправил мяч в самую «девятку» ворот Даниэля Субашича. Весь первый тайм был за англичанами, они действовали агрессивнее, быстрее, создавая многочисленные моменты для взятия ворот соперника. Мог отличиться с подачи навеса в штрафную Гарри Магуайер, выиграв воздух, но промахнулся, дважды на 30 минуте встречи в упор бил Гарри Кейн, но первый раз не переиграл Субашича, а на добивании угодил в штангу, потом очень опасно бил Джесси Лингард, но слегка промазал. Хорватам просто повезло, что первый тайм закончился для них всего лишь со счётом 0:1. Он мог закончиться и со счётом 0:2, и 0:3. Внешне вышли они на матч после эпохальной битвы со сборной России выжатыми, как лимон. Угрозы англичанам исходили лишь от «вечно живого» Луки Модрича и относительно молодого Анте Ребича. Но следует признать, что попытки перехватить инициативу у хорватов были. Ну, а с учётом опыта хорватской команды, и молодости английской, во втором тайме возможно всё! Это полуфинал чемпионата мира, тут мальчиков для битья быть не может! (фрагмент написан в перерыве матча) Начали второй тайм хорваты активнее, быстрее, чем первый, используя всю ширину поля. Меньше у них стало и характерных для первого тайма ошибок. Англичане отдали хорватам инициативу, но не думаю, что это связано с физическими кондициями молодой команды. Игра вторым номером с таким быстрым форвардом, как Рахим Стерлинг, вполне могла принести успех. Именно Стерлинг на 63 минуте под острым углом выскочил на рандеву с Субашичем, но Субашич оказался на высоте. Иван Перишич, в свою очередь, сильно и опасно пробил по воротам англичан, но удар принял на себя английский защитник. На 68 минуте Перишич после навеса в штрафную сравнял счёт, но был ли мяч засчитан верно, ещё вопрос? Не уверен. Кайл Уокер играл головой, а Перишич ногой, хотя мяч находился на уровне голов соперников. По факту – опасная игра со стороны Перишича! Тем не менее, мяч засчитан. 1:1. Англичане стали опасно ошибаться у своих ворот, и Перишич на 71 минуте угодил в штангу. Вышедший у англичан вместо Стерлинга Маркус Рэшфорд несколько освежил у них игру в атаке, но остроты не хватало. Неудачно на последней добавленной минуте пытался пробить головой и Гарри Кейн. Ничья 1:1. После пропущенного мяча англичане, как мне представляется, хотели вернуть себе инициативу, но этого у них сделать не получилось, поэтому концовка основного времени прошла во взаимных атаках. (фрагмент написан после окончания основного времени матча) На 99 минуте после навеса в штрафную английский защитник Джон Стоунс без шансов для вратаря Субашича пробил головой в ворота, но головой же удар отразил на ленточке ворот защитник хорватов Шиме Врсалько. Как в ответ, на 105 минуте Марио Манчжукич в упор замыкал голевую передачу, опередив защитников, но англичан спас вратарь Джоржан Пикфорд. Первый дополнительный тайм играли команды на равных, в достаточно открытый футбол. И даже счёт по голевым моментам был, как и на табло, – 1:1. Трудно визуально было определить, у кого из команд осталось больше сил. На 109 минуте уже второго дополнительного тайма Манчжукич подкараулил позиционную ошибку английских защитников, первым успел на скидку головой Перишича в штрафную площадь соперника, и ударом в упор вывел хорватов вперёд! 2:1. У англичан ответный штурм ворот хорватов не получился. Сборная Хорватии впервые в своей истории в ФИНАЛЕ Чемпионата мира! На мой взгляд, результат матча оказался в пользу хорватов именно потому, что первый тайм слишком удачно складывался для англичан. Они поверили в своё превосходство, хотя и растранжирили голевые моменты. Хорваты же второй тайм начали играть активнее, используя всю ширину поля. И с инициативой расставаться не собирались. Лишь ближе к окончанию основного времени матча англичане смогли более или менее выровнять игру. Не лучшим получился матч и у лидера англичан Гарри Кейна, что неожиданно. Опыт победил молодость! Но комментаторам нужно очень хорошо запомнить, что уже из себя представляет молодая сборная Англии. И к следующим турнирам она станет только сильнее!
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Garrincha58
1531343600
жаль а здесь могла бы быть Россия, думаю такую Англию и Дзюба и К укатали бы
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Koshkin@myshkyn
1531344065
каким боком опять Лохлы здесь повылезали?? опять примазывают себя к каким-то победам и призваниям, выиграла Хорватия, а не Украина! как были тварями всю жизнь за счёт кого-то вылезать и жить, так и остались...
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la verdad
1531349753
Как у нас быстро народ переобувается!!! Вчера хорваты были "мразями", " холуями запада", пи....ми и т.д. А сегодня оказалось, что они братья-славяне.))))) А главное, что своей победе они обязаны исключительно русской земле и поддержке россиян)))))
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OfaZavr
1531379629
первый таим остался за англичанами а во втором так неожиданно удалось игру хорватам перевернуть и своей самоотверженностью и невероятными бойцовскими качествами они добились желаемого результата. хорваты просто браво, молодцы!
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