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    Гамула: «И хорватов обыграем, и бразильцев. Россия чемпион!»

    Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил эмоции от выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира.

    В воскресенье, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в следующем раунде плей-офф сыграют с хорватами. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи.

    «Эмоции после такой грандиозной победы сборной России? Счастья! Здоровья! Молодцы просто. Мы счастливы все!

    Победим ли хорватов? И хорватов обыграем, и бразильцев тоже обыграем. Кого еще? Кто там еще? Кто попадется… Россия чемпион, все!

    Если серьезно, то давайте жить сегодняшним днем. Обыграем хорватов – будем дальше радоваться, не обыграем – и так молодцы. Прогноз на матч? У меня не получается никак. Все мимо, никогда не угадываю», – сказал Гамула.

    Источник: Sport24

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    02.07.2018 15:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 09:19

      Чудеса в футболе бывают но не в каждом матче. Хотя может под впечатлением такой победы что называется "прорвет".

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 2 июля 2018, 18:38

      А вы не заметили, что вчера наши в основное время тоже гол забили, значит не только "сидели" в обороне.
      А если будем играть в открытый ФУТБОЛ нам насуют три и больше, так вы будете в ладошки хлопать? Вы первые броситесь обсирать команду.
      Не лезьте со своими мудрыми и профессиональными советами и дайте спокойно готовиться к матчу.
      Россия - вперёд!!!

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 июля 2018, 16:38

      Я рад победе нашей сборной, но... Игра в ФУТБОЛ подразумевает не только "сидение" в обороне, а еще и атаку ворот соперника. Если будем "играть" с хорватами также как и с испанцами, то - нам, болельщикам, такой "футбол" НЕ НУЖЕН!!!

      5
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 2 июля 2018, 15:56

      Произошло ЧУДО. Но чудо, как говорится, два раза в одну воронку не падает. Хорватам проиграем однозначно. Черчесову - большое спасибо и до свидания. К ЧЕ команду должен готовить Богданыч. (Это Семак, кто не знает).

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Kollljan 2 июля 2018, 16:14

      кто ж его из Зенита отпустит.

      3
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan > 2 июля 2018, 19:22

      Не развалит, и не надейся.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 июля 2018, 15:40

      Вот сепар...

      -1
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