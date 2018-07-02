Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гамула: «И хорватов обыграем, и бразильцев. Россия чемпион!»

Гамула: «И хорватов обыграем, и бразильцев. Россия чемпион!»

2 июля 2018, 15:35
7

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил эмоции от выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира.

В воскресенье, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в следующем раунде плей-офф сыграют с хорватами. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи.

«Эмоции после такой грандиозной победы сборной России? Счастья! Здоровья! Молодцы просто. Мы счастливы все!

Победим ли хорватов? И хорватов обыграем, и бразильцев тоже обыграем. Кого еще? Кто там еще? Кто попадется… Россия чемпион, все!

Если серьезно, то давайте жить сегодняшним днем. Обыграем хорватов – будем дальше радоваться, не обыграем – и так молодцы. Прогноз на матч? У меня не получается никак. Все мимо, никогда не угадываю», – сказал Гамула.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Бразилия Хорватия Испания Гамула Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TY13R
1530535245
Вот сепар...
Ответить
Kollljan
1530536217
Произошло ЧУДО. Но чудо, как говорится, два раза в одну воронку не падает. Хорватам проиграем однозначно. Черчесову - большое спасибо и до свидания. К ЧЕ команду должен готовить Богданыч. (Это Семак, кто не знает).
Ответить
mialkov
1530538733
Я рад победе нашей сборной, но... Игра в ФУТБОЛ подразумевает не только "сидение" в обороне, а еще и атаку ворот соперника. Если будем "играть" с хорватами также как и с испанцами, то - нам, болельщикам, такой "футбол" НЕ НУЖЕН!!!
Ответить
Yev
1530545931
А вы не заметили, что вчера наши в основное время тоже гол забили, значит не только "сидели" в обороне. А если будем играть в открытый ФУТБОЛ нам насуют три и больше, так вы будете в ладошки хлопать? Вы первые броситесь обсирать команду. Не лезьте со своими мудрыми и профессиональными советами и дайте спокойно готовиться к матчу. Россия - вперёд!!!
Ответить
zigbert
1530598765
Чудеса в футболе бывают но не в каждом матче. Хотя может под впечатлением такой победы что называется "прорвет".
Ответить
Главные новости
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
3
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
6
«Монако» не взял Головина в Польшу
10:22
6
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
4
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
12
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
2
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
2
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
21
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+