Гамула: «И хорватов обыграем, и бразильцев. Россия чемпион!»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил эмоции от выхода сборной России в четвертьфинал чемпионата мира.

В воскресенье, 1 июля, россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в следующем раунде плей-офф сыграют с хорватами. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи.

«Эмоции после такой грандиозной победы сборной России? Счастья! Здоровья! Молодцы просто. Мы счастливы все!

Победим ли хорватов? И хорватов обыграем, и бразильцев тоже обыграем. Кого еще? Кто там еще? Кто попадется… Россия чемпион, все!

Если серьезно, то давайте жить сегодняшним днем. Обыграем хорватов – будем дальше радоваться, не обыграем – и так молодцы. Прогноз на матч? У меня не получается никак. Все мимо, никогда не угадываю», – сказал Гамула.