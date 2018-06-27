Киммих: «Не хочу, чтобы Лев уходил из сборной Германии»

Игрок сборной Германии Йозуа Киммих после матча третьего тура группы F чемпионата мира-2018 против сборной Южной Кореи (0:2) прокомментировал невыход своей команды в плей-офф турнира.

– Каковы причины поражения?

– Наверное, прав тренер, говоря, что нам не хватило легкости. Во втором тайме нам не хватило гола. Думаю, даже одного забитого мяча хватило бы, чтобы пройти дальше.

– Проблемы были заметны еще в товарищеских матчах: последняя хорошая игра была в марте 2017 года.

– Не знаю, связано ли это с товарищескими матчами. Факт в том, что здесь, на чемпионате мира, мы не показали хорошей игры.

– Что значит это для будущего сборной? Вы бы хотели, чтобы Йоахим Лев остался?

– Лично я хотел бы этого.

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