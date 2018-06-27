Мюллер: «Четвертое место в такой группе – провал»

Атакующий игрок сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал невыход команды в плей-офф чемпионата мира-2018 по итогам матча третьего тура группы F против Южной Кореи (0:2).

«Я крайне разочарован. После игры со Швецией мы думали, что все в наших руках, но сейчас я разбит.

То, что в такой группе мы, чемпионы мира, финишируем четвертыми, – провал. Найти причины этого сложно.

Чемпионам мира всегда непросто с точки зрения соперников. Мы не смогли выдержать это давление, будучи изученными соперниками под микроскопом», – сказал игрок.

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