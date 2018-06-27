Самедов: «После удаления Смольникова сыграли, как смогли»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов считает, что собственные ошибки стали причиной поражения национальной команды от Уругвая.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

– Удаление Смольникова сильно сказалось на игре?

– Конечно, оно значительно поменяло всю ситуацию. Всегда тяжело играть в меньшинстве, особенно когда это приходится делать больше тайма. И особенно когда ты к этому моменту проигрываешь два мяча и нужно искать возможности в атаке, чтобы спасти матч. Я считаю, что в этих условиях мы сыграли, как смогли. Попытались навязать борьбу сопернику, не бросили играть. Но, видимо, это был не наш день.

– Ощущалось, что Уругвай – это совсем другой уровень соперника по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом?

– Совершенно нет. Я после этого матча могу с уверенностью сказать, что мы можем играть абсолютно с любой командой. Просто Уругвай наказал нас за ошибки.

– То есть можно сказать, что этот матч в большей степени проиграла Россия, чем выиграл Уругвай?

– Они выиграли, заслужили эту победу. Уругвай заставил нас совершить эти ошибки. Честь и хвала им за это. Но этот матч показал, что нельзя так ошибаться в играх против команд такого уровня. Однако в плане самой игры эта встреча не стала для меня откровением по сравнению с тем, что было с Саудовской Аравией и Египтом. Просто не нужно допускать такие оплошности – Уругвай за это мастерски наказывает. Но если избежать таких ошибок, то против этой команды можно играть на победу, так же, как и в первых двух матчах.