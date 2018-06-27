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Самедов: «После удаления Смольникова сыграли, как смогли»

27 июня 2018, 06:54
17

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов считает, что собственные ошибки стали причиной поражения национальной команды от Уругвая.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия завершился со счетом 3:0. Уругвайцы заняли первое итоговое место в группе А, россияне – второе. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. В 1/8 финала хозяева турнира встретятся со сборной Испании.

– Удаление Смольникова сильно сказалось на игре?

– Конечно, оно значительно поменяло всю ситуацию. Всегда тяжело играть в меньшинстве, особенно когда это приходится делать больше тайма. И особенно когда ты к этому моменту проигрываешь два мяча и нужно искать возможности в атаке, чтобы спасти матч. Я считаю, что в этих условиях мы сыграли, как смогли. Попытались навязать борьбу сопернику, не бросили играть. Но, видимо, это был не наш день.

– Ощущалось, что Уругвай – это совсем другой уровень соперника по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом?

– Совершенно нет. Я после этого матча могу с уверенностью сказать, что мы можем играть абсолютно с любой командой. Просто Уругвай наказал нас за ошибки.

– То есть можно сказать, что этот матч в большей степени проиграла Россия, чем выиграл Уругвай?

– Они выиграли, заслужили эту победу. Уругвай заставил нас совершить эти ошибки. Честь и хвала им за это. Но этот матч показал, что нельзя так ошибаться в играх против команд такого уровня. Однако в плане самой игры эта встреча не стала для меня откровением по сравнению с тем, что было с Саудовской Аравией и Египтом. Просто не нужно допускать такие оплошности – Уругвай за это мастерски наказывает. Но если избежать таких ошибок, то против этой команды можно играть на победу, так же, как и в первых двух матчах.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Уругвай Самедов Александр Смольников Игорь
Комментарии (17)
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ROSTOV SUPER
1530072617
А ты лично , Саша , вместе с Кутеповым , привез первый гол , а с перспективных штрафных не мог даже в толпу игроков попадать , лупил за лицевую линию !
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insider_retro
1530073877
Наши сыграли, как смогли, а уругвайцы - как хотели... Ряд событий предопределили ход игры... Но понравилось, что при всех косяках, наши не сдулись и продолжали пытаться играть... Некоторые...
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Ricco76""
1530074371
Шавка, ты хоть бы раз за матч точный навес сделал))это ****** таким быть косоногим)
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Chernyi Lis
1530074392
тебя ваще выпускать нельзя..включай футбол и смотри как надо..
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Swamp_07
1530075714
"Ну не шмогла я"! А вообще физику надо знать. При высокой температуре воздух становится разряженным и сопротивление уменьшается. Мяч летит дальше и быстрее.
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SPACE TRUCKIN
1530079128
Самед при подачах корнеров и штрафных нулевой ваще...раз за разом косяки...некому навесить больше что-ли?Кутепов тоже выдаёт номера...Смолову бы настырности Дзюбы,или наоборот- Дзюбе лёгкости ...
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mig28
1530081359
Самедов сам косячник, навесы вообще летели непонятно куда...Смольников подвел конечно всех, но и остальные не выложились. Понятно, что Головина под 1/8 берегли, но Фернандес-то почему не играл?!
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OfaZavr
1530083000
а вернее сказать не смогли ничего после удаления. хотя нужно отдать должное старались. надеюсь перед игрой с испанцами будут сделаны выводы из ошибок именно этого матча. и насчет Самедова тоже.
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Отчаянный Пердун
1530092008
Первый пропущенный гол на совести Самедова да и на поле более внятных действий от него не увидел. Он или лез в угол или навешивал штрафные, то не долёт, то перелёт.
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zigbert
1530172846
В некотором смысле Уругваю где то повезло. Может это и к лучшему что проиграли эту, не очень важную игру и теперь в сильнейшем составе сыграть с Испанией.
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