Кроос: «Надо иметь яйца, чтобы так провести второй тайм»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился эмоциями после победы над Швецией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018. Хавбек «Реала» забил в этой встрече решающий гол на 95-й минуте.

«Это была еще одна очень сложная игра для нас. Нам пришлось нелегко. Мы не смогли забить быстрый гол, хотя имели моменты. Было сложно до самого конца, но сейчас мы счастливы, что смогли победить. Мы, может, многих бы порадовали, если бы вылетели с чемпионата мира, но так легко мы вам эту радость не доставим.

Конечно, гол шведов на моей совести, но когда за матч отдаешь 400 передач, такое может случиться. Но надо же «иметь яйца», чтобы потом так провести второй тайм.

Теперь нужно отдохнуть, победить корейцев и уверенно выходить в плей-офф», – отметил Кроос.