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Кроос: «Надо иметь яйца, чтобы так провести второй тайм»

24 июня 2018, 06:54
10

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился эмоциями после победы над Швецией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018. Хавбек «Реала» забил в этой встрече решающий гол на 95-й минуте.

«Это была еще одна очень сложная игра для нас. Нам пришлось нелегко. Мы не смогли забить быстрый гол, хотя имели моменты. Было сложно до самого конца, но сейчас мы счастливы, что смогли победить. Мы, может, многих бы порадовали, если бы вылетели с чемпионата мира, но так легко мы вам эту радость не доставим.

Конечно, гол шведов на моей совести, но когда за матч отдаешь 400 передач, такое может случиться. Но надо же «иметь яйца», чтобы потом так провести второй тайм.

Теперь нужно отдохнуть, победить корейцев и уверенно выходить в плей-офф», – отметил Кроос.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Германия Швеция Кроос Тони
Комментарии (10)
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DoNAld DUc
1529812732
Красавцы матч был шикарным !!!
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Mazzola
1529816053
Что Кроос потерял яйца? А после забитого гола он яйца нашёл?
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yorgenbarenz
1529816282
Гол великолепный.И такое ощущение,что немцы приготовили ситуацию с этим штрафным.
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спанчес
1529816988
как бы корейцы тебе не прищемили яйца
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Рубик Докоян
1529820446
Футбольным мастерам яйца не мешают как танцорам. Надо учиться и уметь так бить по воротам как Кроос, а не делать кроссы в не куда...
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multiscan
1529824447
Что-то слишком много яиц появилось на сайте в последние несколько дней. Скоро омлет из них можно будет делать для сотрудников сайта. Следующий шаг - публикация матерных выражений на различных языках, после вылета каждой из команд.
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KOLBIS
1529829431
У аргентинцев украли...
Ответить
nik_59
1529831609
Проснулись?
Ответить
mihail200606
1529833294
В ваши ворота пеналь не дали чистый.. А С 2-0 никаких яиц с вашей игрой могло не хватить..
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zigbert
1529903386
Кроос можно сказать спас Германию.
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