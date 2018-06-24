Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кроос: «Надо иметь яйца, чтобы так провести второй тайм»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился эмоциями после победы над Швецией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018. Хавбек «Реала» забил в этой встрече решающий гол на 95-й минуте.

    «Это была еще одна очень сложная игра для нас. Нам пришлось нелегко. Мы не смогли забить быстрый гол, хотя имели моменты. Было сложно до самого конца, но сейчас мы счастливы, что смогли победить. Мы, может, многих бы порадовали, если бы вылетели с чемпионата мира, но так легко мы вам эту радость не доставим.

    Конечно, гол шведов на моей совести, но когда за матч отдаешь 400 передач, такое может случиться. Но надо же «иметь яйца», чтобы потом так провести второй тайм.

    Теперь нужно отдохнуть, победить корейцев и уверенно выходить в плей-офф», – отметил Кроос.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:09

      Кроос можно сказать спас Германию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 июня 2018, 12:41

      В ваши ворота пеналь не дали чистый.. А С 2-0 никаких яиц с вашей игрой могло не хватить..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 24 июня 2018, 12:13

      Проснулись?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 июня 2018, 11:37

      У аргентинцев украли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 июня 2018, 10:14

      Что-то слишком много яиц появилось на сайте в последние несколько дней. Скоро омлет из них можно будет делать для сотрудников сайта. Следующий шаг - публикация матерных выражений на различных языках, после вылета каждой из команд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июня 2018, 09:07

      Футбольным мастерам яйца не мешают как танцорам. Надо учиться и уметь так бить по воротам как Кроос, а не делать кроссы в не куда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 24 июня 2018, 08:09

      как бы корейцы тебе не прищемили яйца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2018, 07:58

      Гол великолепный.И такое ощущение,что немцы приготовили ситуацию с этим штрафным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 24 июня 2018, 07:54

      Что Кроос потерял яйца? А после забитого гола он яйца нашёл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 24 июня 2018, 06:58

      Красавцы матч был шикарным !!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11