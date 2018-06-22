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    ЧМ-2018. Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время

    Сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

    Голами в концовке встречи отметились Филиппе Коутиньо и Неймар.

    Чемпионат мира. Группа Е. 2-й тур

    Бразилия – Коста-Рика – 2:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Коутиньо, 90+1; 2:0 – Неймар, 90+7.

    Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело, Вагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо (Фирмино, 46), Виллиан (Коста, 68), Жезуз (Фернандиньо, 90+3), Неймар.

    Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа (Кальво, 75), Боргес, Руис, Гузман, Венегас (Техеда, 83), Уренья (Боланьос, 54).

    Предупреждения: Коутиньо, 81; Неймар, 81 – Акоста, 84.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 16:54
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:01

      Сенсации не получилось, хотя все шло к этому. В самой концовке встречи бразильцы проявили свои волевые качества.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 июня 2018, 20:33

      Пока бразильцы не впечатляют.Хотя в сравнении стой же Аргентиной у них есть наличие командной игры.Посмотрим как они сыграют против более сильных соперников.Тогда уже можно будет говорить о их истинном уровне на этом чемпионате..Костариканцы бились до последнего, за что им респект.К сожалению самоотдачи не хватило...чуть-чуть...

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 июня 2018, 19:37

      До сих пор не пойму что такого в Неймаре выдающегося? Распиареный мальчишка

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 июня 2018, 19:03

      "вы забъёте сколько сможете, мы сколько захотим"... Эта фраза не для этой Бразилии... Пока они разочаровывают... Неймар ничего не показывает кроме стимуляции и понтов.. А "слёзки" после финального свистка для прыщавых девочек... Понторез.. Кто-то с возрастом мужает и зажигает (Роналду), кто-то до сих пор ху..ёй мается...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 17:46

      Посмотрел только первый тайм, а завтра в записи второй посмотрю. Пока как-то всё натужно и со скрипом идёт игра у записных фаворитов. Будем надеяться, что в плей-офф уже будут впечатляющие игры.

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 22 июня 2018, 17:37

      да жалко

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 июня 2018, 17:11

      жаль,очень жаль вратаря Рики-он молодчаго!!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 июня 2018, 17:05

      слёзы Неймара...не верю!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 июня 2018, 17:03

      Игра Коста-Рики была интересней. Неймар клоун, но играл до конца.

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 22 июня 2018, 17:02

      Просто удивительный чемпионат мира!! Топы пока не впечатляют, ждём продолжения

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