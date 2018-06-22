ЧМ-2018. Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время

Сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Голами в концовке встречи отметились Филиппе Коутиньо и Неймар.

Чемпионат мира. Группа Е. 2-й тур

Бразилия – Коста-Рика – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Коутиньо, 90+1; 2:0 – Неймар, 90+7.

Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело, Вагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо (Фирмино, 46), Виллиан (Коста, 68), Жезуз (Фернандиньо, 90+3), Неймар.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа (Кальво, 75), Боргес, Руис, Гузман, Венегас (Техеда, 83), Уренья (Боланьос, 54).

Предупреждения: Коутиньо, 81; Неймар, 81 – Акоста, 84.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018