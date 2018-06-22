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  • ЧМ-2018. Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время

ЧМ-2018. Бразилия обыграла Коста-Рику благодаря голам в добавленное время

22 июня 2018, 16:54
14

Сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Голами в концовке встречи отметились Филиппе Коутиньо и Неймар.

Чемпионат мира. Группа Е. 2-й тур

Бразилия – Коста-Рика – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Коутиньо, 90+1; 2:0 – Неймар, 90+7.

Бразилия: Алиссон, Силва, Миранда, Марсело, Вагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо (Фирмино, 46), Виллиан (Коста, 68), Жезуз (Фернандиньо, 90+3), Неймар.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа (Кальво, 75), Боргес, Руис, Гузман, Венегас (Техеда, 83), Уренья (Боланьос, 54).

Предупреждения: Коутиньо, 81; Неймар, 81 – Акоста, 84.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бразилия Коста-Рика
Комментарии (14)
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1529675813
Гол Кутиньо сломал Коста Рику.
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DOCTOR PENALTY
1529675839
Счастье было так близко...
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Ден71
1529676061
Да. чуть чуть кто то не закончил играть ))
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Decorhome
1529676079
Позор
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Kulima
1529676174
Просто удивительный чемпионат мира!! Топы пока не впечатляют, ждём продолжения
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TUMS
1529676230
Игра Коста-Рики была интересней. Неймар клоун, но играл до конца.
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koli4ka
1529676698
жаль,очень жаль вратаря Рики-он молодчаго!!!
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Avaretz
1529685463
До сих пор не пойму что такого в Неймаре выдающегося? Распиареный мальчишка
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Krossmen73
1529688834
Пока бразильцы не впечатляют.Хотя в сравнении стой же Аргентиной у них есть наличие командной игры.Посмотрим как они сыграют против более сильных соперников.Тогда уже можно будет говорить о их истинном уровне на этом чемпионате..Костариканцы бились до последнего, за что им респект.К сожалению самоотдачи не хватило...чуть-чуть...
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zigbert
1529694064
Сенсации не получилось, хотя все шло к этому. В самой концовке встречи бразильцы проявили свои волевые качества.
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