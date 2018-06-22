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    Ребич: «Хорватия показала мужскую игру»

    Нападающий «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть команду Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира-2018.

    «Мы сегодня показали мужскую игру и добились яркой победы. Пока моя стопа болит, завтра после осмотра будет ясно, что с ней.

    Я рад, что забил, но вся наша команда находится в прекрасной форме, все 23 футболиста готовы выйти на поле и показать свой максимум. Я не считаю, что могу стать открытием этого турнира, ведь я уже второй сезон играю на очень высоком уровне, а сегодня не показал ничего особенного», – сказал Ребич.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2018 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 июня 2018, 09:38

      ну с судьёй тебе повезло, мог бы другой и удалить , а так результат на табло.

      1
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 22 июня 2018, 09:19

      Я бы тебя удалил в первом тайме

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 июня 2018, 08:26

      Мужская игра, ребич ты ничего не попутал? Пол команды в обороне, Месси держали трое, много грубых и грязных единоборств. Если бы не ошибка вратаря, ещё не известно чем игра закончилась.

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 22 июня 2018, 08:01

      Грязноватая игра получилась. Отдавливание шипами стоп я бы не называл мужской игрой.

      4
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