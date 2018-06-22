Ребич: «Хорватия показала мужскую игру»

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть команду Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира-2018.

«Мы сегодня показали мужскую игру и добились яркой победы. Пока моя стопа болит, завтра после осмотра будет ясно, что с ней.

Я рад, что забил, но вся наша команда находится в прекрасной форме, все 23 футболиста готовы выйти на поле и показать свой максимум. Я не считаю, что могу стать открытием этого турнира, ведь я уже второй сезон играю на очень высоком уровне, а сегодня не показал ничего особенного», – сказал Ребич.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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