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Ребич: «Хорватия показала мужскую игру»

22 июня 2018, 07:16
4

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Хорватии Анте Ребич рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть команду Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира-2018.

«Мы сегодня показали мужскую игру и добились яркой победы. Пока моя стопа болит, завтра после осмотра будет ясно, что с ней.

Я рад, что забил, но вся наша команда находится в прекрасной форме, все 23 футболиста готовы выйти на поле и показать свой максимум. Я не считаю, что могу стать открытием этого турнира, ведь я уже второй сезон играю на очень высоком уровне, а сегодня не показал ничего особенного», – сказал Ребич.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Хорватия Ребич Анте
Комментарии (4)
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kella
1529643693
Грязноватая игра получилась. Отдавливание шипами стоп я бы не называл мужской игрой.
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Avaretz
1529645218
Мужская игра, ребич ты ничего не попутал? Пол команды в обороне, Месси держали трое, много грубых и грязных единоборств. Если бы не ошибка вратаря, ещё не известно чем игра закончилась.
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Worldsoccer2121
1529648374
Я бы тебя удалил в первом тайме
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BAIv
1529649535
ну с судьёй тебе повезло, мог бы другой и удалить , а так результат на табло.
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