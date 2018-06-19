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    Черчесов: «Самый счастливый день? Надеюсь, он еще впереди» 

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 2-го тура группового тура ЧМ против Египта (3:1)

    «Нам надо было выиграть, чтобы решить задачи. Понятно, что Египту нужна была победа, чтобы сохранить шансы на выход.

    Утром Жирков дал добро на матч, потому что его нога была не в лучшем состоянии. То, что задумали против Салаха, нам удалось.

    Самый счастливый день в жизни? Надеюсь, еще впереди», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 23:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 14:02

      Нейтрализовать Салаха все же удалось.

      2
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      Рейтинг: +5

      Трансцендентный 20 июня 2018, 11:02

      Только рюмка водки на столе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 07:56

      Пусть самый лучший день будет впереди и Гриша Лепс споёт нам его на бис !!!

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:14

      в одну восьмую )))

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:14

      выйдете в 18 болельщики осчастливяТ ! ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 20 июня 2018, 00:41

      Самый счастливый день это когда ты сбреешь усы

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 июня 2018, 23:44

      Всех тех, кто предлагал его уволить, предлагаю найти самотык побольше и "наказать" себя...

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      Рейтинг: +2269

      dyema > ufos73 19 июня 2018, 23:48

      "ОН "ещё ничего не доказал!
      Доказательства будут позже - будем ВЕРИТЬ!!!

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > ufos73 19 июня 2018, 23:56

      Я еще раз повторю за что я предлагал его уволить. Черчесов не имел никаких игровых идей и надеялся на то, что он за два года и 100 контрольных матчей подберет правильное сочетание игроков. Методом тыка найдет такой состав и такую расстановку, что игра пойдет сама собой. Мне было ясно, что это НЕ СРАБОТАЕТ. И поэтому все два года я предлагал его уволить. И вот уже на чемпионате мира, когда мы вели со слабенькими саудитами 1:0, играя ни шатко ни валко, и все шло к победе 1:0, Черчесову пришлось поменять вечного своего центрового хавбека Дзагоева из-за травмы. Вот он ключевой момент. До Черчесова дошло, что Головин-то оказывается должен играть на той же позиции, где он играет в ЦСКА, а Черышев оказывается умеет прорываться по флангу и даже забивать. За это я хвалю Черчесова и больше не предлагаю его уволить. Но, уфос, ведь я все два года предлагал через данный вебсайт Черчесову именно это сделать - наигрывать Черышева и убрать Дзагоева на лавку. Зачем же мне искать самотык и наказывать себя? Лучше выпить за то, что я очередной раз оказался прав.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Вомбат 20 июня 2018, 11:44

      Головин то же не Зидан... Саудиты давали ему играть, а вот с Египтом никакой, да и в ЧР он играет только против слабеньких команд, может в будущем из него что то и получится, но сейчас он еще зеленый и сопливый...

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