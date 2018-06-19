Черчесов: «Самый счастливый день? Надеюсь, он еще впереди» 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 2-го тура группового тура ЧМ против Египта (3:1)

«Нам надо было выиграть, чтобы решить задачи. Понятно, что Египту нужна была победа, чтобы сохранить шансы на выход.

Утром Жирков дал добро на матч, потому что его нога была не в лучшем состоянии. То, что задумали против Салаха, нам удалось.

Самый счастливый день в жизни? Надеюсь, еще впереди», – передает слова Черчесова корреспондент «Бомбардира» Николай Живоглядов.

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!