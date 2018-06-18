Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар: «Швейцария не заслужила ничью»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар подвел итоги матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:1). Форвард считает, что его команда заслуживала победы в этой встрече.

    – Швейцария не заслужила этот результат. Но считаю, что и Бразилия должна прибавить. Этот матч дал понять, что чемпионат мира легким не будет.

    – Что думаете о моменте с забитым Цубером голом? Был ли фол?

    – Считаю, что был. Но это не мне решать. Наша задача – играть, а не заботиться о судействе. Если они свою работу сделать не могут, это их проблема.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 18 июня 2018, 11:51

      Надо играть на команду, а не красоваться на поле. Из-за твоей неумной игры и результат соответствующий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 18 июня 2018, 11:46

      Пересмотрел ещё раз гол не какого там нарушения не было, обычная борьба. в этой борьбе был сильнее швейцарец да может и был контакт легкий, но сам бразилец виноват мог быть и по настырнее сыграть и не было гола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 18 июня 2018, 11:41

      А бразилия не заслужила победу. А неймар петух

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июня 2018, 10:42

      По результатам первых игр Неймар-никакой, Месси -слабовато, Роналду- отлично. Швейцария заслужила результат. У бразильцев игра была не нацеленная,играли как кошка с мышкой.Результат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      clozzi 18 июня 2018, 10:31

      Был на стадионе! не сказал бы что Неймар жопу рвал чтоб выиграть еле перемещался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 10:30

      Швейцария билась и играла очень достойно, ничья полностью справедливый результат. а бразильцам стоит лучше реализовывать свои моменты а не говорить после игры что заслуженно а что нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 19 июня 2018, 01:15

      Не увидел достойной игры у Швейцарцев...Сложилось впечатление, задача была не переиграть, а поломать...Да и гол спорный...откровенно толка в спину, не каждый судья оставил бы это без внимания, но результат есть результат...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Ляба 18 июня 2018, 10:04

      Мне одному прическа Неймара,напоминает мачалку? :))

      По поводу Швейцарцев, играли довольно грязно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 18 июня 2018, 09:44

      Петушара херов - сидел бы и молчал, за такой матч как вчера его палкой из команды гнать надо!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:43

      Это еще раз говорит о том что проходных матчей на ЧМ не будет.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 июня 2018, 08:52

      Неймар в этом матче больше вредил команде , без него бразильцы выиграли бы и крупно ....

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11