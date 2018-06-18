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Неймар: «Швейцария не заслужила ничью»

18 июня 2018, 01:50
30

Нападающий сборной Бразилии Неймар подвел итоги матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:1). Форвард считает, что его команда заслуживала победы в этой встрече.

– Швейцария не заслужила этот результат. Но считаю, что и Бразилия должна прибавить. Этот матч дал понять, что чемпионат мира легким не будет.

– Что думаете о моменте с забитым Цубером голом? Был ли фол?

– Считаю, что был. Но это не мне решать. Наша задача – играть, а не заботиться о судействе. Если они свою работу сделать не могут, это их проблема.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Бразилия Швейцария Неймар
Комментарии (30)
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TERMIK2142
1529277539
Швейцария как раз заслужила, а для вас это считай поражение. ПЛакай не плакай, а такими темпами от Сербов отлетите и полный провал)
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Опорник84
1529294032
Результат на табло!
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3a zenit
1529296953
Неймар раскрученная пустышка.
Ответить
momwig_
1529297145
Бла-бла-бла... Звезда дутая
Ответить
mialkov
1529297178
Играть надо, а не пешком ходить! Швейцарцы - молодцы, преподнесли урок кудесникам мяча!!!
Ответить
+50/-50
1529297722
- "Если они свою работу сделать не могут, это их проблема." Если ты забить не можешь, то это твоя проблема. А "часовщики" молодцы, выстояли.
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VikNMar
1529301166
Неймар в этом матче больше вредил команде , без него бразильцы выиграли бы и крупно ....
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zigbert
1529304189
Это еще раз говорит о том что проходных матчей на ЧМ не будет.
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OfaZavr
1529307024
Швейцария билась и играла очень достойно, ничья полностью справедливый результат. а бразильцам стоит лучше реализовывать свои моменты а не говорить после игры что заслуженно а что нет.
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O-Z
1529311602
Пересмотрел ещё раз гол не какого там нарушения не было, обычная борьба. в этой борьбе был сильнее швейцарец да может и был контакт легкий, но сам бразилец виноват мог быть и по настырнее сыграть и не было гола.
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