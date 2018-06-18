Неймар: «Швейцария не заслужила ничью»

Нападающий сборной Бразилии Неймар подвел итоги матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:1). Форвард считает, что его команда заслуживала победы в этой встрече.

– Швейцария не заслужила этот результат. Но считаю, что и Бразилия должна прибавить. Этот матч дал понять, что чемпионат мира легким не будет.

– Что думаете о моменте с забитым Цубером голом? Был ли фол?

– Считаю, что был. Но это не мне решать. Наша задача – играть, а не заботиться о судействе. Если они свою работу сделать не могут, это их проблема.