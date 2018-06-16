ЧМ-2018. Хорватия и Нигерия откроют турнир в Калининграде

Сегодня, 16 июня, программа первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 продолжится четырьмя матчами. В квартете D встретятся сборные Хорватии и Нигерии. Поединок состоится в Калининграде.

Никогда ранее соперники между собой не встречались. Два других представителя этой группы – аргентинцы и исландцы – сыграют в Москве.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию калининградского матча. Начало – в 22:00 по Москве.

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