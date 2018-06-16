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    ЧМ-2018. Хорватия и Нигерия откроют турнир в Калининграде

    Сегодня, 16 июня, программа первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 продолжится четырьмя матчами. В квартете D встретятся сборные Хорватии и Нигерии. Поединок состоится в Калининграде.

    Никогда ранее соперники между собой не встречались. Два других представителя этой группы – аргентинцы и исландцы – сыграют в Москве.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию калининградского матча. Начало – в 22:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 21:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 июня 2018, 21:51

      Croatia will win! Желаю хорватам победы! 2007 год - помним.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 21:46

      Не пойму, как можно иметь такое название команды.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 21:44

      Какое то самоназвание с привкусом расизма, надо Нигерии сменить название, например на Региния

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2018, 21:32

      Ровная группа,но Хорваты всё же посильнее 3:2

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 16 июня 2018, 21:08

      Мы выезжаем В Калиниград 20-го на три игры.
      Это счастье ,оплаченное...
      Оторвемся от души...
      По духу город нам близок!

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