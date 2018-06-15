Черчесов: «Мы – страна, болейте за нас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против Саудовской Аравии (5:0) и поделился ожиданиями от матча против сборной Египта.

– Считаете ли вы, что Россия сыграет вничью с Египтом? И видится ли вам в этом удовлетворительный результат для второго матча?

– Мы одно с другим не связываем. Есть конкретная игра. Еще раз подчеркну, что благодарен футболистам за то, что они выполнили то, что от них просили. Свободно, спокойно играли, выдержали то давление, которое на них оказывает матч открытия.

Игра с Египтом будет совершенно другой. И к ней тоже надо будет скрупулезно подготовиться. Понятно, считать мы все умеем, но в футболе этого делать нельзя. Надо готовиться и давать максимальный результат. Спасибо всем за поддержку и на стадионе, и в фан-зонах, и у экранов телевизоров. Мы – страна, болейте за нас.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

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