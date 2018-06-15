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    Черчесов: «Мы – страна, болейте за нас»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против Саудовской Аравии (5:0) и поделился ожиданиями от матча против сборной Египта.

    – Считаете ли вы, что Россия сыграет вничью с Египтом? И видится ли вам в этом удовлетворительный результат для второго матча?

    – Мы одно с другим не связываем. Есть конкретная игра. Еще раз подчеркну, что благодарен футболистам за то, что они выполнили то, что от них просили. Свободно, спокойно играли, выдержали то давление, которое на них оказывает матч открытия.

    Игра с Египтом будет совершенно другой. И к ней тоже надо будет скрупулезно подготовиться. Понятно, считать мы все умеем, но в футболе этого делать нельзя. Надо готовиться и давать максимальный результат. Спасибо всем за поддержку и на стадионе, и в фан-зонах, и у экранов телевизоров. Мы – страна, болейте за нас.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Такого Черчесова вы не видели – одно фото

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2018 00:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      wshodi 15 июня 2018, 11:18

      Болеть будем, но зарплаты всем урезать всё-равно нужно - не по чину за такой футбол /клубный и в международных турнирах/.

      0
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 15 июня 2018, 08:57

      Саламыч, с почином!

      1
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      Рейтинг: +508

      triton004 15 июня 2018, 07:08

      Все хотят видеть от сборной просто отдачи,старания,что им небезразлично,вот и всё,а страна и так "болеет",так что всё зависит от игроков

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 июня 2018, 07:00

      Эк, его торкнуло.Вдруг страной себя почувствовал.Что лично ты за "страна" определю по результатам группового турнира.

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