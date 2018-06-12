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    «Спортинг» готов продать Думбия за 5 миллионов. В РФПЛ игроком не интересуются

    Нападающий «Спортинга» Сейду Думбия может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

    Лиссабонцы не против отпустить 30-летнего футболиста за 5 миллионов евро. При этом предложений из РФПЛ ивуарийцу не поступало.

    «Думбия в числе многих может уйти из «Спортинга». За него потребуют в районе 5 миллионов евро, хотя цену реально и снизить. На этого нападающего есть неплохой спрос, но предложений из России не поступало. Возможно, кто-то из РФПЛ интересуется Думбья, но никакой конкретики пока не было», – сообщил источник в «Спортинге».

    Думбия уже выступал в чемпионате России за ЦСКА с 2011 по 2014 и в 2015 году. В прошедшем сезоне он выходил на поле в 29 матчах во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2018 13:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 июня 2018, 14:27

      Сдулся...лучшие годы позади...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чикомас 12 июня 2018, 14:34

      Скорее не вписался в команду, как это было в ЦСКА.

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