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    Президент «Баварии» Хенесс: «Левандовски проведет следующий сезон в «Баварии»

    Руководство «Баварии» опровергло информацию о том, что нападающий команды Роберт Левандовски будет продан этим летом за 200 миллионов евро.

    «Это нонсенс. Роберт не будет продан и проведет следующий сезон в нашем составе. Об этом уже говорилось много раз», – сказал президент «Баварии» Ули Хенесс.

    Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего, заявил ранее, что Левандовски не желает оставаться в «Баварии». хочет сменить клуб. Сообщалось, что у 29-летнего поляка есть предложения от «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

    Контракт 29-летнего поляка с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    11.06.2018 06:16
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