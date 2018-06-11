Президент «Баварии» Хенесс: «Левандовски проведет следующий сезон в «Баварии»

Руководство «Баварии» опровергло информацию о том, что нападающий команды Роберт Левандовски будет продан этим летом за 200 миллионов евро.

«Это нонсенс. Роберт не будет продан и проведет следующий сезон в нашем составе. Об этом уже говорилось много раз», – сказал президент «Баварии» Ули Хенесс.

Агент Пини Захави, который представляет интересы нападающего, заявил ранее, что Левандовски не желает оставаться в «Баварии». хочет сменить клуб. Сообщалось, что у 29-летнего поляка есть предложения от «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

Контракт 29-летнего поляка с «Баварией» рассчитан до 2021 года.