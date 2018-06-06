«Бавария» продаст Левандовского не менее чем за 200 миллионов

«Бавария» хочет выручить от продажи нападающего Роберта Левандовского крупную сумму.

Руководство мюнхенского клуба заявило агенту поляка Пини Захави, что не будет даже рассматривать предложения в размере менее 200 миллионов евро.

По информации СМИ, на 29-летнего футболиста претендуют «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ». При этом сам он непременно хочет продолжить карьеру именно в мадридском клубе.

Ранее Захави сообщил, что Левандовски намерен покинуть Германию ради нового вызова.