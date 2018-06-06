«Бавария» продаст Левандовского не менее чем за 200 миллионов

Руководство Баварии говорит что сможет продать Леву за 200 млн... Из разговора старика с сексологом: Мой пожилой сосед говорит что может с женщиной 5 раз за ночь. Сексолог: Ну и вы говорите...
«Бавария» хочет выручить от продажи нападающего Роберта Левандовского крупную сумму.
Руководство мюнхенского клуба заявило агенту поляка Пини Захави, что не будет даже рассматривать предложения в размере менее 200 миллионов евро.
По информации СМИ, на 29-летнего футболиста претендуют «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ». При этом сам он непременно хочет продолжить карьеру именно в мадридском клубе.
Ранее Захави сообщил, что Левандовски намерен покинуть Германию ради нового вызова.