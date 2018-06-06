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    «Бавария» продаст Левандовского не менее чем за 200 миллионов

    «Бавария» хочет выручить от продажи нападающего Роберта Левандовского крупную сумму.

    Руководство мюнхенского клуба заявило агенту поляка Пини Захави, что не будет даже рассматривать предложения в размере менее 200 миллионов евро.

    По информации СМИ, на 29-летнего футболиста претендуют «Реал», «Ювентус», «Челси» и «ПСЖ». При этом сам он непременно хочет продолжить карьеру именно в мадридском клубе.

    Ранее Захави сообщил, что Левандовски намерен покинуть Германию ради нового вызова.

    Источник: Bild

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    06.06.2018 15:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +187

      teodogat 9 июня 2018, 00:51

      Руководство Баварии говорит что сможет продать Леву за 200 млн... Из разговора старика с сексологом: Мой пожилой сосед говорит что может с женщиной 5 раз за ночь. Сексолог: Ну и вы говорите...

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июня 2018, 12:01

      Ну-ну.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 21:43

      Ничего себе заломили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 июня 2018, 20:06

      он стоит максимум 50

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 июня 2018, 17:34

      а мне всегда говорили что у немцев плохое чувство юмора, а оно вон какое. Кросса за 30 , леву за 200

      3
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 6 июня 2018, 16:38

      Кому он за 200 нужен то...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 июня 2018, 16:34

      Таких денег никто не даст, однозначно. А к моменту окончания его контракта нет уверенности что он будет нужен кому-то из топ-клубов.

      2
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