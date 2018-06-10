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Уткин: «Бразилия – главный фаворит чемпионата мира»

10 июня 2018, 09:31
13

Известный футбольный комментатор Василий Уткин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира. Уткин также отметил, что будет болеть на турнире за сборные Бразилии и Испании.

– Кто выиграет чемпионат мира?

– Я думаю, что главный фаворит – Бразилия. Естественно, если говорить серьезно, то надо хотя бы по разу все команды посмотреть. Но на момент до начала чемпионата, по-моему, главный фаворит с отрывом – Бразилия. Это команда, у которой есть все, что полагается иметь для того, чтобы рассчитывать на чемпионство. По сравнению с другими командами. Во-первых, Бразилия с отрывом выиграла отборочный турнир в Южной Америке. А турнир в Южной Америке – это не то, что в Европе. Там играют все страны по два круга. В сущности, Бразилия подтвердила с большим запасом, что это сильнейшая команда южноамериканского континента.

– А за кого вы болеть будете?

– Болеть, конечно, буду за Испанию. Это моя страна. Я много лет комментирую чемпионат. У меня порой возникает ложное ощущение, оно ложное, но возникает, что некоторые футболисты сборной Испании выросли у меня на руках. Это не правда, но с этим очень трудно бороться. Потом, это последний турнир для Иньесты – моего любимого игрока последних лет.

Я буду, наверное, болеть за Бразилию. Вынужден, потому что уж коль скоро я считаю их фаворитами, то это моя оценка – мне хочется, чтобы она оправдалась. По крайней мере, чтобы я с ней не обделался. Я буду симпатизировать Бельгии. Мне кажется, что Бельгия созрела для того, чтобы выйти из тени. Это потайной фаворит.

Источник: БИЗНЕС Online
Чемпионат мира Бразилия Испания Уткин Василий
Комментарии (13)
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mikitka
1528613485
Бразилия - главный фаворит?.. Уткин наркоман?
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VOLK83
1528613740
В футбол играет много грантов, а побеждает своей организованностью, почему-то Германия.
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zigbert
1528614494
Борьба за звание "Чемпионов мира", будет очень интересной, претендентов около 6 команд и Бразилия одна из них.
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Cules2013
1528615242
Уткин не был бы Уткиным, если бы не сказал что-то вроде "игроки сборной Испании выросли у меня на руках", но в общем и целом, на удивление адекватное интервью, что для Васи прямо как достижение. Я тоже считаю, что Бразилия фаворит, более того, есть ощущение, что они сейчас в отличной физической форме, а вот,например, французы или испанцы, скорее нет, чем да. По поводу испанцев и бельгийцев прогноз сдержанный. Думаю, что испанцы дойдут до 1/2 максимум, бельгийцы пусть до 1/4 доживут, а там будет видно. Авансы, они редко оправдываются в реальной жизни. У бельгийцев сильное поколение, но им всегда чего-то не хватает. Им тренер нужен сильный, и командный дух уровнем повыше. Испанцы... ну, скажем так, смена поколений ещё не прошла. При всём моём уважении к Иньесте, он своё отыграл. И недавняя новость, что он в товарняке допустил целый ворох ошибок - это данность, а не какой-то вброс. Также мне кажется, что не лучшим образом могут выступить Бускетс и Рамос.
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Gullit 76
1528619295
Германия Франция Бразилия Испания Бельгия Аргентина и какая-то команда -сенсация.(Хорватия например)
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OfaZavr
1528621215
не думаю что Бразилия главный фаворит, претендентов на титул команд 6-7 и Бразилия одна из них.
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Урия Гип
1528625148
А выиграют немцы.
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