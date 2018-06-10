Уткин: «Бразилия – главный фаворит чемпионата мира»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира. Уткин также отметил, что будет болеть на турнире за сборные Бразилии и Испании.

– Кто выиграет чемпионат мира?

– Я думаю, что главный фаворит – Бразилия. Естественно, если говорить серьезно, то надо хотя бы по разу все команды посмотреть. Но на момент до начала чемпионата, по-моему, главный фаворит с отрывом – Бразилия. Это команда, у которой есть все, что полагается иметь для того, чтобы рассчитывать на чемпионство. По сравнению с другими командами. Во-первых, Бразилия с отрывом выиграла отборочный турнир в Южной Америке. А турнир в Южной Америке – это не то, что в Европе. Там играют все страны по два круга. В сущности, Бразилия подтвердила с большим запасом, что это сильнейшая команда южноамериканского континента.

– А за кого вы болеть будете?

– Болеть, конечно, буду за Испанию. Это моя страна. Я много лет комментирую чемпионат. У меня порой возникает ложное ощущение, оно ложное, но возникает, что некоторые футболисты сборной Испании выросли у меня на руках. Это не правда, но с этим очень трудно бороться. Потом, это последний турнир для Иньесты – моего любимого игрока последних лет.

Я буду, наверное, болеть за Бразилию. Вынужден, потому что уж коль скоро я считаю их фаворитами, то это моя оценка – мне хочется, чтобы она оправдалась. По крайней мере, чтобы я с ней не обделался. Я буду симпатизировать Бельгии. Мне кажется, что Бельгия созрела для того, чтобы выйти из тени. Это потайной фаворит.