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    Уткин: «Бразилия – главный фаворит чемпионата мира»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира. Уткин также отметил, что будет болеть на турнире за сборные Бразилии и Испании.

    – Кто выиграет чемпионат мира?

    – Я думаю, что главный фаворит – Бразилия. Естественно, если говорить серьезно, то надо хотя бы по разу все команды посмотреть. Но на момент до начала чемпионата, по-моему, главный фаворит с отрывом – Бразилия. Это команда, у которой есть все, что полагается иметь для того, чтобы рассчитывать на чемпионство. По сравнению с другими командами. Во-первых, Бразилия с отрывом выиграла отборочный турнир в Южной Америке. А турнир в Южной Америке – это не то, что в Европе. Там играют все страны по два круга. В сущности, Бразилия подтвердила с большим запасом, что это сильнейшая команда южноамериканского континента.

    – А за кого вы болеть будете?

    – Болеть, конечно, буду за Испанию. Это моя страна. Я много лет комментирую чемпионат. У меня порой возникает ложное ощущение, оно ложное, но возникает, что некоторые футболисты сборной Испании выросли у меня на руках. Это не правда, но с этим очень трудно бороться. Потом, это последний турнир для Иньесты – моего любимого игрока последних лет.

    Я буду, наверное, болеть за Бразилию. Вынужден, потому что уж коль скоро я считаю их фаворитами, то это моя оценка – мне хочется, чтобы она оправдалась. По крайней мере, чтобы я с ней не обделался. Я буду симпатизировать Бельгии. Мне кажется, что Бельгия созрела для того, чтобы выйти из тени. Это потайной фаворит.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.06.2018 09:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 10 июня 2018, 13:05

      А выиграют немцы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 12:00

      не думаю что Бразилия главный фаворит, претендентов на титул команд 6-7 и Бразилия одна из них.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 июня 2018, 11:28

      Германия Франция Бразилия Испания Бельгия Аргентина и какая-то команда -сенсация.(Хорватия например)

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Gullit 76 10 июня 2018, 14:30

      Я смотрел матч несколько дней назад Бразилия - Хорватия ...Поставил на хорватов коэф. был 7 , подумал по составу не слабее - и если посмотреть по клубам - это так. Так вот Хорваты стояли весь матч трусливо автобусом в своей штрафной вынося мяч подальше во главе с Модричем Перишичем Ракитичем Чорлукой и в конце-концов рассыпались, так что Хорватия - мимо!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > AtticusFinch 10 июня 2018, 14:36

      Тоже смотрел матч,но думаю Хорваты не так просты как кажутся и отрабатывали игру против Аргентины - неудачно.И если не Хорваты пусть Исландцы -тем более им друг с другом скоро играть.

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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Gullit 76 10 июня 2018, 14:57

      Какие Исландцы - это вообще не команда...Раздули после Хуф-хуф игры толком нет!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 июня 2018, 10:20

      Уткин не был бы Уткиным, если бы не сказал что-то вроде "игроки сборной Испании выросли у меня на руках", но в общем и целом, на удивление адекватное интервью, что для Васи прямо как достижение.
      Я тоже считаю, что Бразилия фаворит, более того, есть ощущение, что они сейчас в отличной физической форме, а вот,например, французы или испанцы, скорее нет, чем да.
      По поводу испанцев и бельгийцев прогноз сдержанный. Думаю, что испанцы дойдут до 1/2 максимум, бельгийцы пусть до 1/4 доживут, а там будет видно. Авансы, они редко оправдываются в реальной жизни. У бельгийцев сильное поколение, но им всегда чего-то не хватает. Им тренер нужен сильный, и командный дух уровнем повыше. Испанцы... ну, скажем так, смена поколений ещё не прошла. При всём моём уважении к Иньесте, он своё отыграл. И недавняя новость, что он в товарняке допустил целый ворох ошибок - это данность, а не какой-то вброс. Также мне кажется, что не лучшим образом могут выступить Бускетс и Рамос.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 10:08

      Борьба за звание "Чемпионов мира", будет очень интересной, претендентов около 6 команд и Бразилия одна из них.

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      Рейтинг: +385

      VOLK83 10 июня 2018, 09:55

      В футбол играет много грантов, а побеждает своей организованностью, почему-то Германия.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > VOLK83 10 июня 2018, 10:21

      ЧЕ-16 они не взяли. И ЧЕ-2012 тоже)

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      Рейтинг: +385

      VOLK83 > Cules2013 10 июня 2018, 12:11

      Может быть ошибусь, но мне кажется в этот раз Франция может выстрелить...

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 10 июня 2018, 09:51

      Бразилия - главный фаворит?.. Уткин наркоман?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mikitka 10 июня 2018, 10:13

      Уткин имеет своё мнение, которое он обосновал. Причём здесь наркоман?

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