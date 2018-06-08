Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ объявила о введении зимней двухнедельной паузы с сезона-2019/20

    Футбольная ассоциация Англии, АПЛ и Футбольная лига Англии объявили о введении ежегодного зимнего перерыва, начиная с сезона 2019/20.

    Февральская двухнедельная пауза будет организована таким образом, что матчи Премьер-лиги все равно будут проводиться каждый уик-энд в этот период. Каждые выходные будут включать в себя пять матчей. В первые будут сыграны первые пять поединков тура, во вторые – оставшиеся пять.

    Также из-за перерыва ФА согласилась перенести матчи пятого раунда Кубка Англии на середину недели. Кроме того, с сезона-2019/20 на этой стадии отменят переигровки в случае ничьей: они будут заменены на дополнительное время и серию пенальти.

    Источник: Premierleague.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2018 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 20:40

      Веками сложившаяся традиция, теперь будет отменена. Не похоже это на англичан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 18:52

      что переигровки убрали правильно, ну а насчет паузы раз считают что она нужна значит пусть вводят и посмотрят как пойдет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 июня 2018, 17:15

      На новый год будем смотреть боксинг дэй и дальше, че вы паникуете. Пауза в феврале!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 8 июня 2018, 15:12

      У р о д ы работы больше нет что ли

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 8 июня 2018, 15:03

      Слабаки!) Это было изюмом АПЛ. А ща и на новый год посмотреть нечего будет)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      Galdini > Untitled-1 8 июня 2018, 15:24

      нехер НГ в феврале празновать!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Untitled-1 8 июня 2018, 17:14

      Изюм остается)) Boxing day никто не отменяет.. Они ж не идиоты , деньги считать умеют. ФЕВРАЛЬСКАЯ ПАУЗА появляется..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 8 июня 2018, 14:55

      А жаль, прикольно было смотреть боксинг дей каждые 2-3 дня матчи были!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 8 июня 2018, 14:48

      Дело. Давно пока было убрать переигровки

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11