АПЛ объявила о введении зимней двухнедельной паузы с сезона-2019/20

Футбольная ассоциация Англии, АПЛ и Футбольная лига Англии объявили о введении ежегодного зимнего перерыва, начиная с сезона 2019/20.

Февральская двухнедельная пауза будет организована таким образом, что матчи Премьер-лиги все равно будут проводиться каждый уик-энд в этот период. Каждые выходные будут включать в себя пять матчей. В первые будут сыграны первые пять поединков тура, во вторые – оставшиеся пять.

Также из-за перерыва ФА согласилась перенести матчи пятого раунда Кубка Англии на середину недели. Кроме того, с сезона-2019/20 на этой стадии отменят переигровки в случае ничьей: они будут заменены на дополнительное время и серию пенальти.