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  • АПЛ объявила о введении зимней двухнедельной паузы с сезона-2019/20

АПЛ объявила о введении зимней двухнедельной паузы с сезона-2019/20

8 июня 2018, 14:38
9

Футбольная ассоциация Англии, АПЛ и Футбольная лига Англии объявили о введении ежегодного зимнего перерыва, начиная с сезона 2019/20.

Февральская двухнедельная пауза будет организована таким образом, что матчи Премьер-лиги все равно будут проводиться каждый уик-энд в этот период. Каждые выходные будут включать в себя пять матчей. В первые будут сыграны первые пять поединков тура, во вторые – оставшиеся пять.

Также из-за перерыва ФА согласилась перенести матчи пятого раунда Кубка Англии на середину недели. Кроме того, с сезона-2019/20 на этой стадии отменят переигровки в случае ничьей: они будут заменены на дополнительное время и серию пенальти.

Источник: Premierleague.com
Англия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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panmon
1528458500
Дело. Давно пока было убрать переигровки
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ArReal
1528458935
А жаль, прикольно было смотреть боксинг дей каждые 2-3 дня матчи были!
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Untitled-1
1528459412
Слабаки!) Это было изюмом АПЛ. А ща и на новый год посмотреть нечего будет)
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BARCLAYS_APL
1528459961
У р о д ы работы больше нет что ли
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mihail200606
1528467343
На новый год будем смотреть боксинг дэй и дальше, че вы паникуете. Пауза в феврале!!!
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OfaZavr
1528473133
что переигровки убрали правильно, ну а насчет паузы раз считают что она нужна значит пусть вводят и посмотрят как пойдет.
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zigbert
1528479657
Веками сложившаяся традиция, теперь будет отменена. Не похоже это на англичан.
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