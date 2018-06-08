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Гаспар перешел из «Фиорентины» в «Спортинг». Сумма отступных – 60 миллионов

8 июня 2018, 10:42

Защитник «Фиорентины» Бруну Гаспар пополнил ряды лиссабонского «Спортинга».

25-летний португалец подписал контракт с новым клубом до 2023 года. В нем имеет пункт с суммой отступных, которая зафиксирована на отметке в 60 миллионов евро.

Ранее футболист выступал в Португалии за «Виторию Гимараеш» и «Бенфику», воспитанником которой является.

В прошедшем сезоне Гашпар провел 17 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон
Португалия. Примейра Италия. Серия А Трансферы Спортинг Фиорентина Гаспар Бруну
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