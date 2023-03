Гаспар перешел из «Фиорентины» в «Спортинг». Сумма отступных – 60 миллионов

Защитник «Фиорентины» Бруну Гаспар пополнил ряды лиссабонского «Спортинга».

25-летний португалец подписал контракт с новым клубом до 2023 года. В нем имеет пункт с суммой отступных, которая зафиксирована на отметке в 60 миллионов евро.

Ранее футболист выступал в Португалии за «Виторию Гимараеш» и «Бенфику», воспитанником которой является.

В прошедшем сезоне Гашпар провел 17 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

O #SportingCP informa que chegou a acordo com a @acffiorentina para a aquisição do passe do jogador #BrunoGaspar.



O contrato válido é válido até 2023, com uma cláusula para futura transferência no valor de 60 milhões de euros. #BemVindoBrunoGaspar pic.twitter.com/iIoLiF9eBx