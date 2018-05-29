Bleacher Report сравнил испанский футбол в последние 10 лет с быком, собирающим богатый урожай

Портал Bleacher Report в своем инстаграме опубликовал картинку, на которой изображен бык, собирающий богатый урожай европейских трофеев на поле с помощью специального приспособления, на котором нанесены эмблемы «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Севильи» и сборной Испании.

«Испанский футбол в последние 10 лет», – гласит подпись под фото.

С 2008 по 2018 год вышеперечисленные испанские клубы шесть раз выиграли Лигу Европы (Кубок УЕФА), семь раз победили в Лиге чемпионов и восемь раз стали обладателями Суперкубка УЕФА. Кроме того, сборная Испании в последнее десятилетие дважды выиграла чемпиона Европы и один раз мировое первенство.