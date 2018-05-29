Бэйл обойдется «МЮ» в 335 миллионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, который может состояться в ближайшее трансферное окно.

Сам трансфер футболиста оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов. Также клубу предстоят затраты на зарплату игроку на четыре года, что составляет еще 135 миллионов фунтов стерлингов.

Такие серьезные траты могут поставить под сомнение целесообразность заключения контракта с Бэйлом, учитывая его частые травмы и нестабильную игру на протяжении сезона.