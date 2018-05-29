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Бэйл обойдется «МЮ» в 335 миллионов

29 мая 2018, 07:07
26

Руководство «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, который может состояться в ближайшее трансферное окно.

Сам трансфер футболиста оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов. Также клубу предстоят затраты на зарплату игроку на четыре года, что составляет еще 135 миллионов фунтов стерлингов.

Такие серьезные траты могут поставить под сомнение целесообразность заключения контракта с Бэйлом, учитывая его частые травмы и нестабильную игру на протяжении сезона.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Манчестер Юнайтед Реал Бэйл Гарет
Комментарии (26)
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orzy
1527567627
На фиг он нужен . Надо Маурино продать
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Masteralex
1527569275
тупейшие расчеты, в хоккее считают з/п за следующие несколько лет, в баскетболе считают, а в футболе з/п никогда не считали в стоимости трансфера, тем более на 4 года вперёд сколько тогда стоил Неймар? 400 млн?
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I_R_O_N_M_A_N
1527572521
Ахахах при всем уважении к Бэйлу и его игре в финале ЛЧ, его цена от силы 50 лямов, не больше)))
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OfaZavr
1527578402
такая сумма не кажется правдоподобной тем более за возрастного и часто получающего травмы игрока.
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de bruyne
1527578427
Состав реала 335 не стоит... хотя ихни 12 игрок судья может стоит 335
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mig28
1527579997
Один удар через себя и сумма в облака))
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zigbert
1527581370
Для МЮ это было бы хорошим приобретением, но не за такие же бешеные деньги.
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Антибиотик111
1527581524
Што бл?!?Вы упали там?!?
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mauxa
1527583056
Да что за бред.. Реал говорил что отпустит за 80.... конечно если МЮ хочет 200 заплатить, я думаю Перес возрожать не будет... да и с зп загнули..
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serppion
1527585083
Не в коня корм. Бэйл хорош, но он на излёте.
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