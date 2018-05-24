Главные новости утра. Фалькао получил 16 месяцев тюрьмы, Талалаев может возглавить «Уфу», «Атлетико» предлагает Гризманну 25 миллионов в год

если антон не дурак то перейдет в барселону ! с атлетико он взял только 1 трофей за эти годы и теперь что ждать еще несколько лет до очередного трофея? если хочет расти и выигрывать то все поймут его переход в барселону !
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