Аллегри – об Анчелотти: «В Серию А вернулась одна из жемчужин итальянского футбола»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поприветствовал Карло Анчелотти, который был накануне назначен на аналогичный пост в «Наполи».
«Добро пожаловать назад, мистер Анчелотти! В Серию А вернулась одна из жемчужин итальянского футбола», – написал Аллегри в твиттере.
Анчелотти сменил в «Наполи» Маурицио Сарри, который рассматривает предложения «Челси» и «Зенита».
Bentornato in Italia @mrancelotti ! La @SerieA_TIM ritrova un’eccellenza del nostro calcio.— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 23 мая 2018 г.