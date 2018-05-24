Аллегри – об Анчелотти: «В Серию А вернулась одна из жемчужин итальянского футбола»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поприветствовал Карло Анчелотти, который был накануне назначен на аналогичный пост в «Наполи».

«Добро пожаловать назад, мистер Анчелотти! В Серию А вернулась одна из жемчужин итальянского футбола», – написал Аллегри в твиттере.

Анчелотти сменил в «Наполи» Маурицио Сарри, который рассматривает предложения «Челси» и «Зенита».