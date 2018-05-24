Талалаев может возглавить «Уфу»

Андрей Талалаев, который накануне покинул пост главного тренера «Тамбова», может возглавить клуб РФПЛ.

Он входит в шорт-лист «Уфы», которую на данный момент возглавляет Сергей Семак. В услугах Семака заинтересован «Зенит», стороны ведут переговоры.

С Талалаевым «Тамбов» в прошедшем сезоне добился максимального результата в своей истории – четвертое место в ФНЛ. В стыковых матчах за право выступления в РФПЛ команда уступила «Амкару» по сумме двух встреч – 0:2 и 0:1.