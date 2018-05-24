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    Талалаев может возглавить «Уфу»

    Андрей Талалаев, который накануне покинул пост главного тренера «Тамбова», может возглавить клуб РФПЛ.

    Он входит в шорт-лист «Уфы», которую на данный момент возглавляет Сергей Семак. В услугах Семака заинтересован «Зенит», стороны ведут переговоры.

    С Талалаевым «Тамбов» в прошедшем сезоне добился максимального результата в своей истории – четвертое место в ФНЛ. В стыковых матчах за право выступления в РФПЛ команда уступила «Амкару» по сумме двух встреч – 0:2 и 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 08:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 мая 2018, 13:11

      Талалаич не тот тренер, не мотиватор он и скатится Уфа в зону выживания

      6
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 12:46

      Семак из Уфы сделал крепкую команду и если он уйдет, игра команды может измениться в худшую сторону.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 24 мая 2018, 12:02

      Талалаев один из самых амбициозных тренеров ,поработавший с юношескими сборными и молодежной,в ФНЛ с Тамбовым,время двигаться дальше.Думается он может достойно возглавить один из клубов РФПЛ,не обязательно Уфу.Успехов ему, если это произойдёт

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 12:02

      Талалаев не уровенб «Уфы»

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 11:05

      не думаю что он подходящий тренер для Уфы, пусть лучше Семак останется)

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2018, 10:28

      глупостью будет, пусть Зенит возглавит

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 мая 2018, 10:24

      А Семак то знает?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 24 мая 2018, 10:22

      Без Семака Уфа будет бороться за выживание в премьер-лиге. Талалаев не поможет

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2018, 09:07

      Такое впечатление, что вопрос с С.Семаком решён.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vladimir-7 24 мая 2018, 12:02

      Похоже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 24 мая 2018, 08:55

      Лучше бы Колыванова вернули, того кто эту Уфу поднял, а ещё лучше что бы Семак остался и не пускался в авантюру с питерским беспределом, возможно загубив свою тренерскую карьеру.

      4
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      Рейтинг: +1351

      15112007 > Caniggia 24 мая 2018, 10:23

      Не-не, Семак нужен Зениту. У Зенита только одна надежда - на Семака.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 15112007 24 мая 2018, 13:29

      А, что других тренеров Зенит не приглашает или
      они напуганы и не идут тренировать Зенит?

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