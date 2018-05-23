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  • Виталий Кличко: «Фанаты сдают билеты на финал ЛЧ из-за цен на жилье? Повышение стоимости – это мировая практика»

Виталий Кличко: «Фанаты сдают билеты на финал ЛЧ из-за цен на жилье? Повышение стоимости – это мировая практика»

23 мая 2018, 22:08
22

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию, что болельщики участников финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» сдают билеты на матч. Политик заявил: это ложь.

«Перед финалом Лиги чемпионов мест в отелях уже нет. Была сенсационная новость, что болельщики массово сдают билеты, потому что жилья уже нет или оно дорогое. Мы связались с «Реалом», «Ливерпулем», с фан-клубами и сказали: «Пожалуйста, кто сдает билеты, дайте знать, мы готовы их купить».

Тишина. Это фейковые новости. А то, что цены повышаются перед крупными событиями, происходит не только в Киеве. Это мировая практика. Город не может регулировать бизнес – это законы рынка», – сказал Кличко «Радио «Свобода».

Матч пройдет 26 мая.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ливерпуль
Комментарии (22)
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Jenea83
1527104589
Купите угля лучше пока он летом дешевле( у Юар например) чем предлагать скупать билеты "мы готовы их купить"
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Torvald64
1527105326
Повышение цен в таких случаях - это мировая практика несомненно, весь вопрос в том, какое именно повышение. Ради интереса глянул первый попавшийся отель - Khreschatyk Guest House, самый центр, номера вроде красивые и просторные. Впрочем, рейтинг на букинге низкий - всего 6.1. Ночь с 26 на 27-е стоит 2723$. Для сравнения, в этом же отеле ночь со 2 на 3 июня (выходные через неделю) обойдётся в 51$. То есть, цена повысилась в 53 раза! Это наскидку, т.е. далеко не предел, а норма. Но это ж дикость! Ну только не надо рассказывать, что в Европе с этим никто не стал бы бороться и "регулировать бизнес". Даже в России стараются с переменным успехом. А хотя да, чего это я... Мы ж несвободная страна с рабским менталитетом) А это ж Цеевропа, только власти сами признаются, что "мы это не можем регулировать, мы то не можем регулировать. У нас свободная страна - каждый делает, что хочет". Конечно, люди приедут, конечно заполнится полный стадион. Но и выводы соответствующие люди сделают - и уж потом вряд ли кто захочет сюда вернуться.
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Антон bx14e
1527105662
Какой же он ТУПОЙ!!!
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Neverov1
1527106723
идиот что-ли???
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Файдаэн
1527106870
Кличко в своём репертуаре.
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veksus
1527107951
А всё почему, потому что "сегодня в завтрашний день не все могут смотреть".
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DeStar
1527107989
Странно, что он не сказал что-нибудь эдакое " ну и отлично!пусть сдают! ведь чем больше будет билетов, тем больше человек сможет придти!"
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Novograd
1527133474
Віталя знає про що говорить як ніхто
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Gazelvagen877
1527134046
Жиды!!!!!!Поросенков просто прихерел и все.такой праздник городу и стране подарили,которая из за него в слезах и крови,так он и его обосрал
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Мары
1527178401
Вспоминая перлы Витали большой давности о готовности к земле и о том, что не каждый сможет посмотреть в завтрашний день, диву даёшся. Виталя оказывается в самый корень зрил, а мы смеялись. Вот теперь даже и не знаю как данное выступление воспринимать.
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