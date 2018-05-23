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    Виталий Кличко: «Фанаты сдают билеты на финал ЛЧ из-за цен на жилье? Повышение стоимости – это мировая практика»

    Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию, что болельщики участников финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» сдают билеты на матч. Политик заявил: это ложь.

    «Перед финалом Лиги чемпионов мест в отелях уже нет. Была сенсационная новость, что болельщики массово сдают билеты, потому что жилья уже нет или оно дорогое. Мы связались с «Реалом», «Ливерпулем», с фан-клубами и сказали: «Пожалуйста, кто сдает билеты, дайте знать, мы готовы их купить».

    Тишина. Это фейковые новости. А то, что цены повышаются перед крупными событиями, происходит не только в Киеве. Это мировая практика. Город не может регулировать бизнес – это законы рынка», – сказал Кличко «Радио «Свобода».

    Матч пройдет 26 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 22:08
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 26 мая 2018, 08:37

      Це таке хохляцке жлобство.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 25 мая 2018, 06:40

      А где тупые высеры, что это всё проделки Путина?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 24 мая 2018, 20:57

      У этих ребят всё через 1 место)))Как можно было отдавать им финал Лиги Чемпионов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 24 мая 2018, 20:35

      никогда такого не было, и вот опять!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 19:13

      Вспоминая перлы Витали большой давности о готовности к земле и о том, что не каждый сможет посмотреть в завтрашний день, диву даёшся. Виталя оказывается в самый корень зрил, а мы смеялись.
      Вот теперь даже и не знаю как данное выступление воспринимать.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 24 мая 2018, 06:54

      Жиды!!!!!!Поросенков просто прихерел и все.такой праздник городу и стране подарили,которая из за него в слезах и крови,так он и его обосрал

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +9028

      Novograd 24 мая 2018, 06:44

      Віталя знає про що говорить як ніхто

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 24 мая 2018, 05:47

      В России во время ЧМ тоже цены на гостиницы и квартиры выросли. А приехать на один матч можно и без ночевки, приехал, сходил на футбол и ночным рейсом обратно. А если хочется Киев посмотреть - можно отдельно приехать )

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Petrak86 24 мая 2018, 19:20

      а если ночного нет - можно погулять по ночному городу)

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      Рейтинг: +1501

      777+ 24 мая 2018, 01:44

      А здесь видео на тему что происходит вокруг финального матча ЛЧ в Киеве: https://www.youtube.com/watch?v=nXpW28516DA

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      Рейтинг: +1501

      777+ 24 мая 2018, 01:38

      Перефразируя Виталю Кличко :
      "А сегодня финал ЛЧ в Киеве не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать."......

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