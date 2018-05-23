Виталий Кличко: «Фанаты сдают билеты на финал ЛЧ из-за цен на жилье? Повышение стоимости – это мировая практика»

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию, что болельщики участников финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» сдают билеты на матч. Политик заявил: это ложь.

«Перед финалом Лиги чемпионов мест в отелях уже нет. Была сенсационная новость, что болельщики массово сдают билеты, потому что жилья уже нет или оно дорогое. Мы связались с «Реалом», «Ливерпулем», с фан-клубами и сказали: «Пожалуйста, кто сдает билеты, дайте знать, мы готовы их купить».

Тишина. Это фейковые новости. А то, что цены повышаются перед крупными событиями, происходит не только в Киеве. Это мировая практика. Город не может регулировать бизнес – это законы рынка», – сказал Кличко «Радио «Свобода».

Матч пройдет 26 мая.